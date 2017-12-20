Казахстан поддержал продление резолюции СБ ООН по гумпомощи в Сирии

Казахстан поддержал решение Совета Безопасности ООН о продлении на один год резолюции о трансграничной гуманитарной помощи в Сирии, сообщила пресс-служба МИД республики.

"Казахстан поддержал данное решение, учитывая важность Резолюции для охвата гуманитарной помощью более 3,5 млн человек, проживающих в северных и восточных районах Сирии. Казахстан остается приверженным всем международным усилиям, направленным на улучшение гуманитарной ситуации в Сирии", - говорится в сообщении МИД.

В заявлении казахстанской делегации подчеркивается важность сохранения всех модальностей доставки гуманитарной помощи на сирийскую территорию, в том числе и трансграничный механизм, предусмотренный Резолюцией 2165.

"В то же время казахстанская делегация призвала Гуманитарное управление ООН сделать все возможное, чтобы улучшить мониторинг и прозрачность гуманитарных операций, проводимых под эгидой ООН и неправительственными организациями в Сирии", - отмечается в сообщении.

"Подчеркнута невозможность разрешения сирийского кризиса только гуманитарными усилиями, поэтому казахстанская сторона выразила надежду, что члены Совета Безопасности поддержат Женевскую платформу и Астанинский процесс, которые стали основными частями архитектуры мира, возводимой международным сообществом в сложнейших условиях", - сообщается в информации.

Казахстанская делегация также призвала заинтересованные стороны придерживаться прекращения огня в Сирии, необходимого для приближения мира в этой стране.