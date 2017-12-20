Президент Киргизии считает терроризм, религиозный экстремизм, коррупцию и наркотрафик угрозами национальной безопасности

Терроризм, религиозный экстремизм, коррупция и наркотрафик являются угрозами национальной безопасности, считает президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

"Сегодня мы чествуем тех, кто стоит на страже безопасности государства, защищает от противоправных посягательств на конституционный строй и суверенитет, а также обеспечивает территориальную целостность Киргизии", - говорится в распространенном в среду поздравительном сообщении главы государства по случаю Дня работника органов национальной безопасности.

С.Жээнбеков заявил, что, "к сожалению, в нашем регионе все еще присутствуют угрозы, способные дестабилизировать покой нашего общества и государства. Терроризм и религиозный экстремизм, коррупция и наркотрафик по-прежнему являются непосредственной угрозой национальной безопасности".

По его словам, необходимо укреплять государственную границу и искоренять причины, порождающие возможность нанесения ущерба безопасности страны. "Крайне важно продолжить работу по борьбе с терроризмом, экстремизмом и коррупцией", - отметил он.