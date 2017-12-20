Манат подешевел к евро, подорожал к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 20 декабря сохранил 1,7001 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке

Официальный курс маната по отношению к евро на 20 декабря ЦБА установил 2,0132 манат/1EUR (19 декабря – 2,0048 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 20 декабря установил на уровне 0,0289 манат/1RUB (19 декабря – 0,029 манат/1EUR)

Н.Аббасова