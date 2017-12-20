Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0132 RUR   0.0289 GBR   2.2768 TRY   0.4434

Цена на нефть

    $/bbl WTI   57.30 Brent   63.23

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 11° 22 Дек 11° 23 Дек

ТЭК 20.12.2017 09:31

Цены на нефть продолжают расти, Brent - около $63,9 за баррель

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе азиатских торгов в среду в ожидании дальнейшего сокращения запасов топлива в США, а также из-за по-прежнему неработающего трубопровода в Северном море, сообщает Dow Jones.

Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:57 подорожали на $0,08 (0,13%) - до $63,88 за баррель. На торгах в предыдущий день их цена выросла на $0,39 (0,62%) и составляла $63,8 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром в среду увеличились на $0,16 (0,28%) - до $57,72 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена повысилась на $0,3 (0,52%) и составляла $57,46 за баррель.

Приостановка работы нефтепровода Forties Pipeline System (FPS) в Северном море сокращает поставки нефти на рынок примерно на 450 тыс. баррелей в сутки.

"Этот фактор больше не толкает цены вверх, но поддерживает их", - отмечает аналитик по сырьевым рынкам Capital Economics Томас Пью.

Позитивным для рынка фактором являются также ожидания снижения запасов нефти в США. Согласно опросу аналитиков, проведенному The Wall Street Journal, они уменьшились на прошлой неделе на 3,2 млн баррелей. Если прогноз оправдается, сокращение показателя будет зафиксировано по итогам пятой недели подряд.

Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о том, что объем запасов нефти в США на прошлой неделе уменьшился на 5,2 млн баррелей, дистиллятов - на 2,9 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Официальные данные министерство энергетики США опубликует в среду в 19:30.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, УТРО


Похожие новости


Нефть слабо дорожает на ожиданиях снижения запасов в США, Brent торгуется у $63,5 за баррель Цены на нефть поднимаются на данных Baker Hughes, Brent подорожала до $63,37 за баррель Нефть фиксирует продемонстрированный накануне рост, Brent у $63,4 Нефть дорожает после резкого снижения накануне, цена Brent поднялась до $62,8 Всемирный банк прекратит финансовую поддержку геологоразведки нефти и газа ОПЕК повысила прогноз поставок нефти не-ОПЕК в 2017г на 150 тыс. б/с, в 2018г - на 120 тыс. б/с из-за США

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]