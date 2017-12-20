Цены на нефть продолжают расти, Brent - около $63,9 за баррель

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе азиатских торгов в среду в ожидании дальнейшего сокращения запасов топлива в США, а также из-за по-прежнему неработающего трубопровода в Северном море, сообщает Dow Jones.

Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:57 подорожали на $0,08 (0,13%) - до $63,88 за баррель. На торгах в предыдущий день их цена выросла на $0,39 (0,62%) и составляла $63,8 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром в среду увеличились на $0,16 (0,28%) - до $57,72 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена повысилась на $0,3 (0,52%) и составляла $57,46 за баррель.

Приостановка работы нефтепровода Forties Pipeline System (FPS) в Северном море сокращает поставки нефти на рынок примерно на 450 тыс. баррелей в сутки.

"Этот фактор больше не толкает цены вверх, но поддерживает их", - отмечает аналитик по сырьевым рынкам Capital Economics Томас Пью.

Позитивным для рынка фактором являются также ожидания снижения запасов нефти в США. Согласно опросу аналитиков, проведенному The Wall Street Journal, они уменьшились на прошлой неделе на 3,2 млн баррелей. Если прогноз оправдается, сокращение показателя будет зафиксировано по итогам пятой недели подряд.

Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о том, что объем запасов нефти в США на прошлой неделе уменьшился на 5,2 млн баррелей, дистиллятов - на 2,9 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Официальные данные министерство энергетики США опубликует в среду в 19:30.