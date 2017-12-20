Новый спутник-разведчик выведет РФ на орбиту в начале 2018 года - СМИ

Новейший спутник-разведчик создан в интересах российского военного ведомства для того, чтобы со временем развернуть контролирующий всю планету флот космических аппаратов, сообщает в среду газета "Известия".
"Экспериментальный аппарат планируется вывести на орбиту в начале 2018 года", - сказано в публикации.
Как рассказал "Известиям" источник в ракетно-космической отрасли, экспериментальный малый космический аппарат (ЭМКА) разработан корпорацией "ВНИИЭМ", это один из ведущих разработчиков спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).
Изначально старт планировался на октябрь текущего года, но затем дважды откладывался - сначала на ноябрь, затем на декабрь. Смещение графика запуска было связано с решением технических проблем с ЭМКА. Очередной перенос также вызван необходимостью устранения возникших в ходе проверок неисправностей.
"В Минобороны России информацию о разработке такого космического аппарата подтвердили, но от дальнейших комментариев отказались. В корпорации "ВНИИЭМ" тоже пока не комментируют состояние работ по новому спутнику", - сказано в публикации.
Как рассказал другой источник в ракетно-космической отрасли, пуск предполагается провести с военного космодрома "Плесецк" (Архангельская область) с помощью легкой ракеты-носителя "Союз-2.1в".
По данным газеты, преимущество нового спутника - компактность и малый вес - до нескольких сотен килограмм, то есть в разы меньше, чем существующие аппараты аналогичного назначения. "Современные технологии позволяют доверить таким аппаратам съемку Земли даже в субметровом разрешении. Спутник создается в интересах Минобороны - российские военные таким образом получат возможность развернуть контролирующий всю планету спутниковый флот за счет всего нескольких пусков ракет", - говорится в публикации.
Информация о разработке ЭМКА содержится в годовом отчете корпорации "ВНИИЭМ" за 2016 год. В планах предприятия на 2017 год намечено "осуществление запуска экспериментального малого космического аппарата". Указывается, что это спутник ДЗЗ.
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