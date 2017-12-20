Мэрия Баку отбирает разработчиков проектно-сметной документации по строительству и обустройству в столице

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Исполнительной власти Баку отбирает подрядчиков на разработку проектно-сметной документации работ по строительству и обустройству в столице.

Согласно объявлению исполнительной власти Баку, тендер проводится по 3 лотам: подготовка проектно-сметной документации по ремонту и реконструкции тротуаров, дворов, парков и садов и по благоустройству (Лот-1); подготовка проектно-сметной документации по ремонту зданий, входящих в государственный жилой фонд Баку (Лот-2); подготовка проектно-сметной документации капитального ремонта объектов социально-культурного и бытового назначения.

Стоимость участия в каждом лоте составляет 100 манатов.

Тендерные предложения компаний, сопровожденные банковской гарантией в размере 2% от стоимости предложения, принимаются до 1 февраля 2018 года. Тендерная процедура состоится 2 февраля.

Н.Аббасова