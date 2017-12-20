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Дальнее зарубежье 20.12.2017 10:57

Сенат США одобрил налоговую реформу, отправил законопроект на повторное голосование в Палату представителей

Сенат США одобрил законопроект о налоговой реформе.

За высказался 51 сенатор, против - 48, сообщает MarketWatch.

Теперь документ будет направлен в Палату представителей для повторного голосования, которое обусловлено процедурными проблемами.

Ранее во вторник члены Палаты представителей одобрили проект масштабной налоговой реформы. По итогам голосования 227 человек поддержали реформу, а 203 выступили против. При этом только 12 республиканцев решили голосовать вместе с демократами против проекта.

Президент США Дональд Трамп уже успел поздравить республиканцев, которые голосовали за проект. "Мои поздравления Полу Райану, Кевину Маккарти, Кевину Брейди, Стивену Скэлису, Кэти Макморрис Роджерс и всем выдающимся республиканцам Палаты представителей, которые голосовали за сокращение налогов", - заявил Д.Трамп.

После одобрения в Конгрессе документ будет направлен на подпись президенту США.

Представитель Белого дома Сара Сандерс на брифинге во вторник сообщила журналистам, что пока не ясно, когда состоится подписание закона о налоговой реформе. Она напомнила, что Д.Трамп обещал избирателям, что Вашингтон подготовит для американцев "налоговую реформу до Рождества".

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Тэги: США, НАЛОГИ, РЕФОРМА, КОНГРЕСС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]