Сенат США одобрил налоговую реформу, отправил законопроект на повторное голосование в Палату представителей

Сенат США одобрил законопроект о налоговой реформе.

За высказался 51 сенатор, против - 48, сообщает MarketWatch.

Теперь документ будет направлен в Палату представителей для повторного голосования, которое обусловлено процедурными проблемами.

Ранее во вторник члены Палаты представителей одобрили проект масштабной налоговой реформы. По итогам голосования 227 человек поддержали реформу, а 203 выступили против. При этом только 12 республиканцев решили голосовать вместе с демократами против проекта.

Президент США Дональд Трамп уже успел поздравить республиканцев, которые голосовали за проект. "Мои поздравления Полу Райану, Кевину Маккарти, Кевину Брейди, Стивену Скэлису, Кэти Макморрис Роджерс и всем выдающимся республиканцам Палаты представителей, которые голосовали за сокращение налогов", - заявил Д.Трамп.

После одобрения в Конгрессе документ будет направлен на подпись президенту США.

Представитель Белого дома Сара Сандерс на брифинге во вторник сообщила журналистам, что пока не ясно, когда состоится подписание закона о налоговой реформе. Она напомнила, что Д.Трамп обещал избирателям, что Вашингтон подготовит для американцев "налоговую реформу до Рождества".