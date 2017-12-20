Сенат США одобрил налоговую реформу, отправил законопроект на повторное голосование в Палату представителей

Сенат США одобрил законопроект о налоговой реформе.
За высказался 51 сенатор, против - 48, сообщает MarketWatch.
Теперь документ будет направлен в Палату представителей для повторного голосования, которое обусловлено процедурными проблемами.
Ранее во вторник члены Палаты представителей одобрили проект масштабной налоговой реформы. По итогам голосования 227 человек поддержали реформу, а 203 выступили против. При этом только 12 республиканцев решили голосовать вместе с демократами против проекта.
Президент США Дональд Трамп уже успел поздравить республиканцев, которые голосовали за проект. "Мои поздравления Полу Райану, Кевину Маккарти, Кевину Брейди, Стивену Скэлису, Кэти Макморрис Роджерс и всем выдающимся республиканцам Палаты представителей, которые голосовали за сокращение налогов", - заявил Д.Трамп.
После одобрения в Конгрессе документ будет направлен на подпись президенту США.
Представитель Белого дома Сара Сандерс на брифинге во вторник сообщила журналистам, что пока не ясно, когда состоится подписание закона о налоговой реформе. Она напомнила, что Д.Трамп обещал избирателям, что Вашингтон подготовит для американцев "налоговую реформу до Рождества".
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