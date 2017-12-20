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Дальнее зарубежье 20.12.2017 11:14

Офис президента Кореи подтвердил возможный перенос совместных с США военных учений на время Олимпиады

Южная Корея и США могут на время проведения зимней Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане перенести сроки проведения запланированных ранее совместных военных учений в районе Корейского полуострова, сообщил журналистам представитель администрации президента РК.

Ранее о таком предложении, сделанном властями Южной Кореи соединенным Штатам для предотвращения возможных провокаций со стороны КНДР, заявил телеканалу NBC южнокорейский президент Мун Чжэ Ин.

Чиновник администрации отметил, что предложение "ограничено временем проведения Олимпиады" и касается исключительно сроков маневров, а не их отмены.

В то же время, по его словам, "на это решение (если оно будет принято - ИФ) могут повлиять новые провокации" Пхеньяна.

Представитель администрации выразил надежду, что Северная Корея примет участие в Олимпиаде.

"Участие северной Кореи важно для успешного проведения Олимпиады, однако это не означает, что мы не можем быть хозяевами игр, если КНДР не будет принимать в них участие", - подчеркнул он.

Вместе с тем, как заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в рамках визита в Канаду, он не располагает информацией об отмене или переносе совместных с азиатскими партнерами учений.

"Мне не известно о каких-либо планах по переносу сроков давно намеченных регулярных военных учений с нашими партнерами - Южной Кореей - Республикой Кореей - и нашими японскими партнерами", - сообщил он журналистам в Оттаве.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, США, УЧЕНИЯ, ПЕРЕНОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]