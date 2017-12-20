ВБ проведет оценку применения странами Южного Кавказа инновативных технологий в сельском хозяйстве

Всемирный банк (ВБ) проведет исследование применения инновативных технологий в сельском хозяйстве в странах Южного Кавказа, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве сельского хозяйства.
"ВБ планирует исследовать применение инновативных технологий в сельском хозяйстве в странах Южного Кавказа. Исследование будет проводиться в течение 6 месяцев", - отметили в Минсельхозе.
В рамках исследования эксперты банка изучат текущее состояние применения инновативных технологий и подготовят соответствующие рекомендации.
Исследование будет включать оценку потребностей в инвестициях, организации всей цепочки производства продукции в секторе АПК, экологической среды.
"Инновативные технологии становятся все более доступными. Поэтому цель исследования создание условий для их большего использования в аграрном секторе", - подчеркнули в ведомстве.
А.Азизов
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