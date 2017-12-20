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АПК 20.12.2017 10:07

ВБ проведет оценку применения странами Южного Кавказа инновативных технологий в сельском хозяйстве

Всемирный банк (ВБ) проведет исследование применения инновативных технологий в сельском хозяйстве в странах Южного Кавказа, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве сельского хозяйства.

"ВБ планирует исследовать применение инновативных технологий в сельском хозяйстве в странах Южного Кавказа. Исследование будет проводиться в течение 6 месяцев", - отметили в Минсельхозе.

В рамках исследования эксперты банка изучат текущее состояние применения инновативных технологий и подготовят соответствующие рекомендации.

Исследование будет включать оценку потребностей в инвестициях, организации всей цепочки производства продукции в секторе АПК, экологической среды.

"Инновативные технологии становятся все более доступными. Поэтому цель исследования создание условий для их большего использования в аграрном секторе", - подчеркнули в ведомстве.

А.Азизов

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Тэги: ВБ, АПК, ИССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]