ВБ проведет оценку применения странами Южного Кавказа инновативных технологий в сельском хозяйстве

Всемирный банк (ВБ) проведет исследование применения инновативных технологий в сельском хозяйстве в странах Южного Кавказа, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве сельского хозяйства.

"ВБ планирует исследовать применение инновативных технологий в сельском хозяйстве в странах Южного Кавказа. Исследование будет проводиться в течение 6 месяцев", - отметили в Минсельхозе.

В рамках исследования эксперты банка изучат текущее состояние применения инновативных технологий и подготовят соответствующие рекомендации.

Исследование будет включать оценку потребностей в инвестициях, организации всей цепочки производства продукции в секторе АПК, экологической среды.

"Инновативные технологии становятся все более доступными. Поэтому цель исследования создание условий для их большего использования в аграрном секторе", - подчеркнули в ведомстве.

А.Азизов