Главы МИД Азербайджана и Ирана проводят встречу в Баку



Встреча глав МИД Азербайджана и Ирана Эльмар Мамедъярова и Мухаммеда Джавада Зарифа началась в среду в Баку, сообщает корреспондент Интерфакс-Азербайджан с мероприятия.

Встреча проходит на полях пятой трехсторонней встречи глав внешнеполитических ведомств Азербайджана, Ирана и Турции.

Собеседники обсуждают вопросы двустороннего сотрудничества, взаимодействие на международных и региональных платформах.

Ф.Исазаде