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Внешняя политика 20.12.2017 10:30

Президент Алиев принял главу МИД Турции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял в Баку турецкую делегацию во главе с министром иностранных дел Мевлутом Чавушоглу, отмечает сайт главы азербайджанского государства.

Как сообщалось ранее, М.Чавушоглу прибыл в Баку 20 декабря для участия в трехсторонней встрече глав МИД Азербайджана, Турции и Ирана.

А.Азизов

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Тэги: АЛИЕВ, ТУРЦИЯ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]