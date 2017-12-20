Президент Алиев принял главу МИД Турции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял в Баку турецкую делегацию во главе с министром иностранных дел Мевлутом Чавушоглу, отмечает сайт главы азербайджанского государства.

Как сообщалось ранее, М.Чавушоглу прибыл в Баку 20 декабря для участия в трехсторонней встрече глав МИД Азербайджана, Турции и Ирана.

А.Азизов