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Транспорт и связь 20.12.2017 10:34

АЖД планирует внедрить электронные проездные карты

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) отбирает поставщика для создания системы продажи билетов в электричках и оборудования для внедрения электронных проездных карт.

Отбор осуществляется методом открытого тендера.

Главными критериями отбора при оценке тендерных предложений претендентов станут: низкая цена, высокое качество оказываемых услуг, своевременное выполнение контракта, опыт, финансовое состояние и срок гарантии.

Стоимость участия в тендере составляет 300 манат.

Тендерные предложения компаний, сопровожденные банковской гарантией в размере 1% от стоимости предложения, принимаются до 2 февраля 2018 года. Тендерная процедура состоится 5 февраля.

Телефон для справок: (+99412) 499-44-46.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АЖД, КАРТЫ, ВНЕДРЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]