АЖД планирует внедрить электронные проездные карты

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) отбирает поставщика для создания системы продажи билетов в электричках и оборудования для внедрения электронных проездных карт.

Отбор осуществляется методом открытого тендера.

Главными критериями отбора при оценке тендерных предложений претендентов станут: низкая цена, высокое качество оказываемых услуг, своевременное выполнение контракта, опыт, финансовое состояние и срок гарантии.

Стоимость участия в тендере составляет 300 манат.

Тендерные предложения компаний, сопровожденные банковской гарантией в размере 1% от стоимости предложения, принимаются до 2 февраля 2018 года. Тендерная процедура состоится 5 февраля.

Телефон для справок: (+99412) 499-44-46.

Н.Аббасова