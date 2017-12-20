АЖД планирует внедрить электронные проездные карты

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) отбирает поставщика для создания системы продажи билетов в электричках и оборудования для внедрения электронных проездных карт.
Отбор осуществляется методом открытого тендера.
Главными критериями отбора при оценке тендерных предложений претендентов станут: низкая цена, высокое качество оказываемых услуг, своевременное выполнение контракта, опыт, финансовое состояние и срок гарантии.
Стоимость участия в тендере составляет 300 манат.
Тендерные предложения компаний, сопровожденные банковской гарантией в размере 1% от стоимости предложения, принимаются до 2 февраля 2018 года. Тендерная процедура состоится 5 февраля.
Телефон для справок: (+99412) 499-44-46.
Н.Аббасова
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