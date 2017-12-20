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Внешняя политика 20.12.2017 10:48

Мамедъяров и Чавушоглу обсуждают реализацию региональных проектов в сфере транспорта и энергетики

Встреча глав МИД Азербайджана и Турции Эльмара Мамедъярова и Мевлюта Чавушоглу проходит в среду в Баку, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".

Встреча проходит на полях пятой трехсторонней встречи глав внешнеполитических ведомств Азербайджана, Ирана и Турции.

Министры рассматривают вопросы двусторонней повестки, в том числе сотрудничества на международной арене.

Кроме того, Э.Мамедъяров и М.Чавушоглу также обсуждают реализацию крупномасштабных транспортных и энергетических проектов, имеющих глобальную значимость.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖА, ТУРЦИЯ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]