Мамедъяров и Чавушоглу обсуждают реализацию региональных проектов в сфере транспорта и энергетики

Встреча глав МИД Азербайджана и Турции Эльмара Мамедъярова и Мевлюта Чавушоглу проходит в среду в Баку, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".

Встреча проходит на полях пятой трехсторонней встречи глав внешнеполитических ведомств Азербайджана, Ирана и Турции.

Министры рассматривают вопросы двусторонней повестки, в том числе сотрудничества на международной арене.

Кроме того, Э.Мамедъяров и М.Чавушоглу также обсуждают реализацию крупномасштабных транспортных и энергетических проектов, имеющих глобальную значимость.

Ф.Исазаде