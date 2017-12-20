Деятельность Макрона одобряют чуть больше половины французов - данные опроса

Рейтинг одобрения деятельности президента Франции Эмманюэля Макрона составляет 52%, свидетельствуют результаты опроса, опубликованного в среду компанией BVA.
Рейтинг популярности французского лидера вырос впервые за последние несколько месяцев.
В частности, за последний месяц Э.Макрону удалось улучшить показатели на шесть процентных пунктов.
Активнее всего поддерживают главу государства молодежь, пенсионеры и люди с высоким заработком.
Респонденты отметили, что одобряют деятельность президента страны, поскольку он придерживается предвыборных обещаний. Между тем, серьезное недовольство французов вызывает трудовая реформа, которая предусматривает большую гибкость для работодателей в вопросах условий и оплаты труда сотрудников, а также снижает стоимость увольнения сотрудников.
Опрос проводился 18-19 декабря. В нем приняли участие около 1,2 тыс. человек.
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