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Дальнее зарубежье 20.12.2017 11:42

Деятельность Макрона одобряют чуть больше половины французов - данные опроса

Рейтинг одобрения деятельности президента Франции Эмманюэля Макрона составляет 52%, свидетельствуют результаты опроса, опубликованного в среду компанией BVA.

Рейтинг популярности французского лидера вырос впервые за последние несколько месяцев.

В частности, за последний месяц Э.Макрону удалось улучшить показатели на шесть процентных пунктов.

Активнее всего поддерживают главу государства молодежь, пенсионеры и люди с высоким заработком.

Респонденты отметили, что одобряют деятельность президента страны, поскольку он придерживается предвыборных обещаний. Между тем, серьезное недовольство французов вызывает трудовая реформа, которая предусматривает большую гибкость для работодателей в вопросах условий и оплаты труда сотрудников, а также снижает стоимость увольнения сотрудников.

Опрос проводился 18-19 декабря. В нем приняли участие около 1,2 тыс. человек.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПОПУЛЯРНОСТЬ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]