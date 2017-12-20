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Социум 20.12.2017 11:06

Население Азербайджана в 2019 году достигнет 10 млн человек – Муслимов

Население Азербайджана в 2019 году достигнет 10 млн человек, заявил министр труда и социальной защиты населения республики Салим Муслимов.

«В 2019 году население Азербайджана достигнет 10 млн человек», - подчеркнул С.Муслимов в среду на конференции «Рынок труда: реформы, вызовы и перспективы».

По его словам, в 2006-2016гг ежегодный средний рост численности населения составлял 1,3%.

«За этот период население увеличилось на 14,7% и достигло к 1 января 2017 года 9,8 млн человек. По данным на 1 ноября текущего года, в Азербайджане проживают 9 млн 883,3 тыс. человек», - отметил министр.

С.Муслимов добавил, что женщины составляют 50,1% населения Азербайджана.

«В Азербайджане молодое население, средний возраст граждан страны составляет 32,3 года. По данным на 1 января 2017 года, удельный вес граждан в возрастной категории от 0 до 14 лет составлял 22,6%, 14-29 лет – 25%, 30-64 лет – 46,1%, 65 лет и старше – 6,3%», - подчеркнул глава ведомства

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, НАСЕЛЕНИЕ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]