Население Азербайджана в 2019 году достигнет 10 млн человек – Муслимов

Население Азербайджана в 2019 году достигнет 10 млн человек, заявил министр труда и социальной защиты населения республики Салим Муслимов.
«В 2019 году население Азербайджана достигнет 10 млн человек», - подчеркнул С.Муслимов в среду на конференции «Рынок труда: реформы, вызовы и перспективы».
По его словам, в 2006-2016гг ежегодный средний рост численности населения составлял 1,3%.
«За этот период население увеличилось на 14,7% и достигло к 1 января 2017 года 9,8 млн человек. По данным на 1 ноября текущего года, в Азербайджане проживают 9 млн 883,3 тыс. человек», - отметил министр.
С.Муслимов добавил, что женщины составляют 50,1% населения Азербайджана.
«В Азербайджане молодое население, средний возраст граждан страны составляет 32,3 года. По данным на 1 января 2017 года, удельный вес граждан в возрастной категории от 0 до 14 лет составлял 22,6%, 14-29 лет – 25%, 30-64 лет – 46,1%, 65 лет и старше – 6,3%», - подчеркнул глава ведомства
Р.Бабаев
Мамедъяров и Чавушоглу обсуждают реализацию региональных проектов в сфере транспорта и энергетики
Президент Алиев принял главу МИД Турции
SOCAR и Statoil договорились о коммерческих принципах контрактов разработки ряда перспективных структур на Каспии и месторождения Карабах
АБР выделяет Азербайджану техпомощь в $225 тыс. на поддержку стратегических реформ
Президент Азербайджана посещает Сумгайыт
Азеригаз газифицировал в январе-ноябре более 50 населенных пунктов
Суд по мере пресечения задержанного накануне в Киеве Саакашвили может состояться в понедельник - адвокат политика
Парламент Греции принял бюджет на 2018г, ожидается рост ВВП на 2,5%
Деятельность Макрона одобряют чуть больше половины французов - данные опроса
Французские социалисты продают здание штаб-квартиры партии за 45,6 млн евро
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
Группа ВТБ запустила сервис международных переводов с карты на карту
В бакинской школе № 95 представили фильм о педагоге Алексее Черняевском
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению Устройства для персонализации пластиковых карт
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Власти Армении умышленно не переводят название учения Нжде и произносят «цехакронизм», то что на русский язык переводится как нацизм и расизм
В израильском издании вышла статья о роли армянских фашистских групп по главе с Нжде в геноциде крымчаков в Крыму
Интерфакс-Азербайджан является лидером в 2016-2017гг среди азербайджанских СМИ по числу цитируемости в иностранных и российских СМИ - Интерфакс