Более 50 автомобилей столкнулись из-за гололеда в Армении, есть раненые

На трассе Ереван-Ерасх в 20 км к югу от армянской столицы утром в среду произошла крупная автоавария.

Как сообщают местные СМИ, из-за гололеда на трассе столкнулись 53 автомобиля, шесть человек госпитализированы.

Жертв нет.