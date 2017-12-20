SOCAR и Statoil договорились о коммерческих принципах контрактов разработки ряда перспективных структур на Каспии и месторождения Карабах

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) и норвежская "Statoil" договорились о сотрудничестве в сфере разведки, разработки и долевом распределении добычи с ряда перспективных площадей в Каспийском море и разработке нефтяного месторождения Карабах, говорится в сообщении ГНКАР.

«Глава SOCAR Р.Абдуллаев в среду провел встречу с генеральным вице-президентом Statoil А.Куком, по итогам которой стороны подписали два соглашения по основным принципам перспективного сотрудничества", - отмечается в сообщении.

В частности, одно из соглашений отражает договоренность SOCAR и Statoil по основным коммерческим принципам и положениям контракта на разведку, разработку и долевое распределение добычи с ряда перспективным площадей в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Второй документ предусматривает договоренность компаний по основным коммерческим принципам и положениям risk–service контракта на разработку нефтяного месторождения Карабах.

Р.Абдуллаев, комментируя подписанные соглашения, отметил, что достигнутые договоренности «создают надежную почву для реализации будущих проектов, которые внесут свой вклад в экономику Азербайджана». Он также подчеркнул необходимость осуществления соответствующих мероприятий для завершения в кратчайшие сроки работы, начатой в этом направлении.

В информации SOCAR отмечается, что проекты по разработке месторождения Карабах и ряда других перспективных площадей "направлены на обеспечение стабильной добычи нефти в Азербайджане и на повышение объемов газодобычи".

Ранее со ссылкой на президента SOCAR Ровнага Абдуллаева сообщалось, что на месторождении Карабах уже завершены инженерно-поисковые работы и определено место для платформы. В настоящее время готовится технико-экономическое обоснование проекта. Добыча первой продукции на месторождении ожидается в 2021 году.

Месторождение Карабах, извлекаемые запасы которого оцениваются 16 млн тонн нефти и 28 млрд кубометров газа, расположено в 130 км к востоку от Баку. Глубина моря в районе месторождения составляет 180 метров.

Первый контракт на разработку перспективной структуры Карабах был подписан в 1995 году между SOCAR (7,5%) и компаниями Devon (l,3%) ЛУКойл (12,5%), Agiр (5%), LUKAgiр (45%). Однако, 23 февраля 1999 года контракт был аннулирован ввиду отказа иностранных акционеров от его дальнейшей реализации, посчитавших выявленные на месторождении запасы коммерчески не привлекательными при тогдашних ценах на нефть в $10-12 за баррель. В разведочные работы иностранные акционеры вложили до $130 млн.

Н.Аббасова