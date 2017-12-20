Парламент Греции принял бюджет на 2018г, ожидается рост ВВП на 2,5%

Парламент Греции во вторник принял бюджет на 2018 год, при этом за проголосовали 153 депутата, против - 144.
Это последний бюджет, который представлен в рамках антикризисной программы, напомнил премьер-министр страны Алексис Ципрас. "Мы оставляем позади тот период, о котором никто не хочет вспоминать", - сказал он.
В документе предполагается, что рост ВВП страны составит 2,5% после повышения на 1,6% по итогам 2017 года, сообщают местные СМИ.
Первичный профицит бюджета (без учета выплат по госдолгу) составит в текущем году 2,4% ВВП, в следующем году - 3,82% ВВП. Текущая программа финансовой помощи Греции со стороны международных кредиторов предполагает профицит на уровне 1,75% и 3,5% ВВП соответственно.
Объем госдолга Греции в 2018 году увеличится до 179,8% ВВП по сравнению со 178,2% ВВП по итогам этого года, говорится в документе.
Доходы от продажи госимущества должны повыситься соответственно до 2,73 млрд евро с 1,65 млрд евро.
Греция в следующем году планирует провести несколько размещений новых выпусков облигаций с фиксированными ставками.
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