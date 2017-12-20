Французские социалисты продают здание штаб-квартиры партии за 45,6 млн евро

Французская социалистическая партия продает здание своей штаб-квартиры в Париже компании Apsys за 45,55 млн евро.

Сделка будет оформлена не позднее февраля 2018 года, сообщает Le Monde.

Партия будет искать новое помещение, вероятнее всего, в Париже, отмечает издание.

Apsys владеет торговыми центрами во Франции и Польше и считается одним из лидеров этого рынка. Глава компании Морис Бансе упоминался в "панамском досье", согласно которому Apsys провела несколько миллионов евро через офшоры для реализации своих проектов.

В компании заявляют, что никогда не использовали подобные схемы.

Социалисты вынуждены продать здание, которое они занимали с 1981 года, из-за сокращения государственного финансирования партии, отмечает Deutsche Welle.

На парламентских выборах в этом году партия заняла четвертое место и получила 30 мест в Национальном собрании из 577 - это наихудший результат за всю ее историю. Например, по итогам выборов 2012 года у социалистов было 279 мандатов.