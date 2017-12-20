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Дальнее зарубежье 20.12.2017 11:22

Французские социалисты продают здание штаб-квартиры партии за 45,6 млн евро

Французская социалистическая партия продает здание своей штаб-квартиры в Париже компании Apsys за 45,55 млн евро.

Сделка будет оформлена не позднее февраля 2018 года, сообщает Le Monde.

Партия будет искать новое помещение, вероятнее всего, в Париже, отмечает издание.

Apsys владеет торговыми центрами во Франции и Польше и считается одним из лидеров этого рынка. Глава компании Морис Бансе упоминался в "панамском досье", согласно которому Apsys провела несколько миллионов евро через офшоры для реализации своих проектов.

В компании заявляют, что никогда не использовали подобные схемы.

Социалисты вынуждены продать здание, которое они занимали с 1981 года, из-за сокращения государственного финансирования партии, отмечает Deutsche Welle.

На парламентских выборах в этом году партия заняла четвертое место и получила 30 мест в Национальном собрании из 577 - это наихудший результат за всю ее историю. Например, по итогам выборов 2012 года у социалистов было 279 мандатов.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПАРТИЯ, ЗДАНИЕ, ПРОДАЖА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]