Французские социалисты продают здание штаб-квартиры партии за 45,6 млн евро

Французская социалистическая партия продает здание своей штаб-квартиры в Париже компании Apsys за 45,55 млн евро.
Сделка будет оформлена не позднее февраля 2018 года, сообщает Le Monde.
Партия будет искать новое помещение, вероятнее всего, в Париже, отмечает издание.
Apsys владеет торговыми центрами во Франции и Польше и считается одним из лидеров этого рынка. Глава компании Морис Бансе упоминался в "панамском досье", согласно которому Apsys провела несколько миллионов евро через офшоры для реализации своих проектов.
В компании заявляют, что никогда не использовали подобные схемы.
Социалисты вынуждены продать здание, которое они занимали с 1981 года, из-за сокращения государственного финансирования партии, отмечает Deutsche Welle.
На парламентских выборах в этом году партия заняла четвертое место и получила 30 мест в Национальном собрании из 577 - это наихудший результат за всю ее историю. Например, по итогам выборов 2012 года у социалистов было 279 мандатов.
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