В Азербайджане до 2025 года могут возникнуть проблемы с трудоустройством молодежи – глава Минтруда

В течение ближайших 8 лет азербайджанская молодежь может столкнуться с проблемой трудоустройства, считает министр труда и соцзащиты населения Салим Муслимов.
«На период до 2025 года в Азербайджане могут наблюдаться проблемы с трудоустройством молодежи», - подчеркнул С.Муслимов в среду на конференции «Рынок труда: реформы, вызовы и перспективы».
По его словам, для решения этой проблемы необходимо открывать больше рабочих мест.
«В 2003-2017гг в Азербайджане было создано 1,9 млн новых рабочих мест, 1,4 млн из которых или 74% - являются постоянными. К 2025 году в стране еще дополнительно планируется открытие еще 450 тыс. новых рабочих мест, что в среднем составит 50 тыс. рабочих мест ежегодно», - сказал он.
Министр отметил, что число молодежи, достигшей в 2017-2025гг 18-летнего возраста, в 2,5 раза превысит количество открываемых рабочих мест.
«До 2025 года ежегодно 18-летнего возраста будут достигать 125,2 тыс. человек. В указанный период ежегодно в среднем впервые трудоустраиваться будут 100 тыс. представителей молодежи», - подчеркнул С.Муслимов.
Министр отметил также рост удельного веса молодежи в трудоспособном возрасте. «Удельный вес молодежи среди трудоспособного населения увеличилось с 2000 года по 2017 года с 59,5% до 68,4%», - сказал С.Муслимов.
Р.Бабаев
Главы МИД Азербайджана, Турции и Ирана подписали декларацию по итогам встречи в Баку
Мамедъяров и Чавушоглу обсуждают реализацию региональных проектов в сфере транспорта и энергетики
SOCAR и Statoil договорились о коммерческих принципах контрактов разработки ряда перспективных структур на Каспии и месторождения Карабах
АБР выделяет Азербайджану техпомощь в $225 тыс. на поддержку стратегических реформ
Президент Азербайджана посещает Сумгайыт
Азеригаз газифицировал в январе-ноябре более 50 населенных пунктов
Суд по мере пресечения задержанного накануне в Киеве Саакашвили может состояться в понедельник - адвокат политика
Парламент Греции принял бюджет на 2018г, ожидается рост ВВП на 2,5%
Деятельность Макрона одобряют чуть больше половины французов - данные опроса
Французские социалисты продают здание штаб-квартиры партии за 45,6 млн евро
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
Группа ВТБ запустила сервис международных переводов с карты на карту
В бакинской школе № 95 представили фильм о педагоге Алексее Черняевском
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению Устройства для персонализации пластиковых карт
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Власти Армении умышленно не переводят название учения Нжде и произносят «цехакронизм», то что на русский язык переводится как нацизм и расизм
В израильском издании вышла статья о роли армянских фашистских групп по главе с Нжде в геноциде крымчаков в Крыму
Интерфакс-Азербайджан является лидером в 2016-2017гг среди азербайджанских СМИ по числу цитируемости в иностранных и российских СМИ - Интерфакс