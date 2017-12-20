Баку, Анкара и Тегеран усилят сотрудничество в борьбе с терроризмом и экстремизмом - декларация

Баку, Анкара и Тегеран отмечают важность усиления сотрудничества в борьбе с различными формами и проявлениями терроризма, сепаратизма и насильственного экстремизма.

Министры иностранных дел Азербайджана, Турции и Ирана по итогам трехсторонней встречи в Баку подписали итоговую декларацию.

"Министры отмечают значение дальнейшего усиления сотрудничества в сфере борьбы со всеми формами и проявлениями терроризма, сепаратизма и насильственного экстремизма, транснациональной организованной преступностью и наркотическими веществами, незаконным оборотом оружия, торговлей людьми, преступлениями против культурного и исторического наследия, киберпреступностью и незаконной миграцией», - указывается в тексте декларации.

Стороны отметили значение принятой по инициативе Ирана резолюции Генассамблеи ООН №A/RES/68/127 «Мир против экстремизма и насильственного экстремизма».

Главы МИД Азербайджана, Турции и Ирана решительно заявили о недопущении использования территорий своих стран для угрозы безопасности друг против друга, выступили с резким осуждением поддержки извне сепаратизма.

«Стороны отметили обязательства по защите и обеспечению прав человека на национальном и международном уровнях, подчеркнули, что защита и обеспечение прав всего населения планеты возможна только путем сотрудничества и диалога», - сказано в документе.

Р.Бабаев