Баку, Анкара и Тегеран усилят сотрудничество в борьбе с терроризмом и экстремизмом - декларация

Баку, Анкара и Тегеран отмечают важность усиления сотрудничества в борьбе с различными формами и проявлениями терроризма, сепаратизма и насильственного экстремизма.
Министры иностранных дел Азербайджана, Турции и Ирана по итогам трехсторонней встречи в Баку подписали итоговую декларацию.
"Министры отмечают значение дальнейшего усиления сотрудничества в сфере борьбы со всеми формами и проявлениями терроризма, сепаратизма и насильственного экстремизма, транснациональной организованной преступностью и наркотическими веществами, незаконным оборотом оружия, торговлей людьми, преступлениями против культурного и исторического наследия, киберпреступностью и незаконной миграцией», - указывается в тексте декларации.
Стороны отметили значение принятой по инициативе Ирана резолюции Генассамблеи ООН №A/RES/68/127 «Мир против экстремизма и насильственного экстремизма».
Главы МИД Азербайджана, Турции и Ирана решительно заявили о недопущении использования территорий своих стран для угрозы безопасности друг против друга, выступили с резким осуждением поддержки извне сепаратизма.
«Стороны отметили обязательства по защите и обеспечению прав человека на национальном и международном уровнях, подчеркнули, что защита и обеспечение прав всего населения планеты возможна только путем сотрудничества и диалога», - сказано в документе.
Р.Бабаев
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