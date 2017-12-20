Общие экономические потери из-за катастроф в 2017 году составили $306 млрд - Swiss Re

Сумма общих экономических потерь из-за природных и техногенных катастроф в 2017 году по сравнению с прошлым годом возросла на 63% и составила около $306 млрд, сообщило в среду Швейцарское перестраховочное общество Swiss Re.
"США пострадали сильнее всего с учетом ураганов "Харви", "Ирма" и "Мария", - отметили в Swiss Re.
Швейцарское перестраховочное общество напомнило, что "сезон ураганов в 2017 году (в США - ИФ) стал самым затратным" с 2005 года.
В свою очередь западные СМИ отметили, что, несмотря на рост экономических потерь, число человеческих жертв в 2017 году не отличается значительно от прошлого года.
"В 2017 году в результате катастроф по всему миру погибло или пропало без вести более 11 тыс. человек, примерно столько же, сколько и в 2016 году", - сообщили в Swiss Re.
В этом году Карибские острова и восточное побережье США пострадали от нескольких крупных ураганов. В конце августа на юг США обрушился ураган "Харви", нанесший значительный ущерб штату Техас. В начале сентября по американскому побережью ударил ураган "Ирма".
Позднее в сентябре ураган "Мария" обрушился на Пуэрто-Рико, оставив после себя значительные разрушения и унеся жизни более 50 человек. В начале октября побережья США достиг ураган "Нейт", который принес с собой сильные ливни и мощные порывы ветра, ставшие причиной перебоев с электричеством.
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