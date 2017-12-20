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Дальнее зарубежье 20.12.2017 16:28

В Иракском Курдистане могут продлить комендантский час из-за массовых протестов

Для установления порядка в ряде городов Иракского Курдистана после массовых протестов местные власти намерены продлить еще на сутки действие комендантского часа, введенного накануне, сообщает в среду телеканал "Рудау".

Дополнительные силы служб безопасности размещены в городах Рания, Чамчамаль и Кифри, расположенных в провинции Сулеймания.

Акции протеста против политики местных властей в экономической и социальной сферах продолжаются с понедельника.

Демонстранты требуют своевременной выплаты заработной платы и эффективной работы сферы услуг, а также выступают против коррупции. В протестах принимает участие множество работников учебных заведений.

Участники акций протеста забрасывают стражей порядка камнями, громят и поджигают правительственные здания. Для разгона демонстрантов правоохранители применяют водометы и слезоточивый газ.

По последним данным, в ходе протестов погибли пять человек, еще около 80 получили ранения и травмы.

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Тэги: ИРАК, КУРДИСТАН, ПРОТЕСТЫ, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]