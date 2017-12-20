Премьер Молдавии объяснил обновление правительства западным дипломатам

Премьер-министр Молдавии Павел Филип на встрече с главами дипломатических представительств объяснил причины радикального обновления состава правительства, сообщила "Интерфаксу" в среду пресс-служба правительства.
Во встрече приняли участие послы государств-членов ЕС, США и Турции, а также представители "партнеров по развитию".
Согласно сообщению, П.Филип подчеркнул, что кадровые перестановки в кабинете министров направлены на деполитизацию правительства, чтобы в 2018 году когда все будут заняты парламентскими выборами, процесс реализации реформ не замедлялся.
"За последние два года нам удалось стабилизировать ситуацию, остановить экономический кризис, добиться роста ВВП и экономики в целом. В 2017 году мы провели реформу правительства, сократив количество министерств с 16 до 9. После структурной реформы правительства мы провели объективный и прозрачный конкурс по отбору государственных секретарей. Это был первый шаг к деполитизации правительства, так как госсекретари отобораны путем прозрачного конкурса, а не партийного выдвижения", - сказал П.Филип.
"Следующий этап - дальнейшая деполитизация исполнительной власти. За исключением министров, не должно быть партийных назначенцев в исполнительной власти. Да и в правительстве остается только два члена правящей демократической партии. Мы идем по пути профессионализма, по пути созданию правительства технократов. Я не хочу, чтобы правительство парализовала предвыборная гонка. Кабинет министров должен сосредоточиться на реализации реформ, а парламентскими выборами пусть занимаются партии" - сказал П.Филип.
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