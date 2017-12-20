Путин считает недостаточным продвижение России в рейтинге Doing Business по показателю выдачи разрешений на строительство

Президент РФ Владимир Путин сдержанно оценил позицию России в рейтинге Doing Business по показателю выдачи разрешений на строительство, несмотря на прогресс, достигнутый в последние годы.

"С 2012 по 2017 год в рейтинге Doing Business по показателю получения разрешения на строительство Россия продвинулась - но вопрос, откуда и куда: со 178 на 115 место", - сказал В.Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в среду.

"Вроде бы продвижение есть, но 115 место - далеко не самое лучшее", - сказал президент.

Он также отметил, что это касается и землеотводов. "Все поручения на этот счет даны, в том числе по вводу в оборот пустующих участков и бывших промзон в черте городов, многие из которых находятся в федеральной собственности", - сказал В.Путин.

"У правительства есть все необходимые рычаги, прошу их использовать в интересах дела", - призвал президент.