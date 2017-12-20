Президент требует поощрять и развивать строительство современных домов, а не безликих коробок

Россияне, приобретающие новое жилье, не должны переезжать в "безликие коробки" и "муравейники", жилье должно отвечать самым современным стандартам, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Хочу подчеркнуть, люди должны иметь возможность переехать не в безликие коробки и муравейники, как раньше говорили, а в современное жилье, которое отвечает всем стандартам комфорта и безопасности, где вокруг создана необходимая инфраструктура", - сказал В.Путин на заседании президентского совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
Как подчеркнул президент РФ, "никому не нужна гонка за метрами, разумеется, если на рынок выводится некомфортное, некачественное жилье".
"Нам нужно строить не просто много, а по-современному, а значит, важно не только обновить стандарты, но и найти экономические стимулы для застройщиков, чтобы новые дома строились на основе передовых проектных решений, с использованием качественных, современных материалов", - сказал глава государства.
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