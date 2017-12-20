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СНГ 20.12.2017 15:32

Президент требует поощрять и развивать строительство современных домов, а не безликих коробок

Россияне, приобретающие новое жилье, не должны переезжать в "безликие коробки" и "муравейники", жилье должно отвечать самым современным стандартам, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Хочу подчеркнуть, люди должны иметь возможность переехать не в безликие коробки и муравейники, как раньше говорили, а в современное жилье, которое отвечает всем стандартам комфорта и безопасности, где вокруг создана необходимая инфраструктура", - сказал В.Путин на заседании президентского совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Как подчеркнул президент РФ, "никому не нужна гонка за метрами, разумеется, если на рынок выводится некомфортное, некачественное жилье".

"Нам нужно строить не просто много, а по-современному, а значит, важно не только обновить стандарты, но и найти экономические стимулы для застройщиков, чтобы новые дома строились на основе передовых проектных решений, с использованием качественных, современных материалов", - сказал глава государства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЖИЛЬЕ, КАЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]