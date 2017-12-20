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СНГ 20.12.2017 15:43

Путин: задолженность по ипотеке в РФ не внушает никаких опасений

Президент России Владимир Путин заявил, что задолженность по ипотечным кредитам в РФ не вызывает опасений.

"У нас в целом показатели хорошие. Они не внушают никаких опасений. Задолженность в России по ипотеке составляет 5% ВВП", - сказал он на заседании президентского совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Он заметил, что на Западе этот показатель составляет 40-80%.

"Объем ипотечных ценных бумаг - менее 1%, а в западных странах до 40% доходит", - добавил президент.

Вместе с тем, он подчеркнул, что это не повод для ослабления внимания к этим вопросам со стороны властей.

"Необходимо создать гарантии от появления так называемых "пузырей". Я прошу правительство, Центральный банк и АИЖК (Агентство ипотечного жилищного кредитования - ИФ) внимательно поработать в этом направлении", - сказал В.Путин.

Президент также обратил внимание на необходимость дальнейшего роста ипотечного кредитования, снижения процентных ставок.

По его словам, нужно "продолжить развитие рынка ипотечных ценных бумаг с привлечением на этот рынок средств пенсионных фондов, страховых компаний, граждан".

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ИПОТЕКА, КРЕДИТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]