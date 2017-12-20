Китай планирует запустить торги фьючерсами на нефть в юанях

Китай намерен начать торги фьючерсными контрактами на нефть, номинированными в юанях, на Шанхайской фондовой бирже, сообщает MarketWatch.

Дата начала торгов не называется, однако трейдеры ожидают, что это случится либо в конце текущего, либо в начале 2018 года. Биржа уже провела пять тестов нового контракта.

Иностранные инвесторы смогут принимать участие в торгах напрямую, без необходимости открывать отдельное трейдинговое подразделение на территории Китая.

Аналитики отмечают, что новые фьючерсы едва ли сразу смогут составить конкуренцию основным глобальным бенчмаркам, таким, как Brent (торги осуществляются в Лондоне) и WTI (Нью-Йорк). Однако контракты могут лечь в основу ценообразования в Азии, поскольку Китай является крупнейшим экспортером нефти в мире.

Трейдеры также выражают опасения по поводу высокой волатильности, присущей фьючерсным контрактам на сырьевые товары в Китае, и возможных вмешательств властей в торги, что неоднократно случалось на фондовом рынке.

Кроме того, многие крупные компании, включая поставщиков из России и Саудовской Аравии, могут не захотеть иметь дела с контрактами, номинированными в юанях, поскольку большая часть их бизнеса ведется в долларах.

По данным Societe Generale, подавляющая часть мировых торгов нефтью ведется в долларах. Из порядка 82,2 млн баррелей, торгуемых в мире ежедневно, лишь 300-350 тыс. номинированы в других валютах.