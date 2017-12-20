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Финансы 20.12.2017 15:39

Fitch поставило на пересмотр рейтинг МБА и AtaBank

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в среду начало пересмотр рейтингов ряда банков Азербайджана и стран СНГ в связи с изменением критериев присвоения рейтингов.

Как говорится в пресс-релизе Fitch, новые критерии предполагают введение двух новых категорий долгосрочных рейтингов - "CCC+" и "CCC-" наряду с существующим "ССС".

Агентство поместило в список Rating Watch с "развивающимся" прогнозом долгосрочные рейтинги дефолта эмитентов (РДЭ) и рейтинги устойчивости (viability rating) азербайджанского AtaBank и Международного банка Азербайджана (МБА).

Все указанные рейтинги находятся на уровне "CCC".

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Доля Минфина Азербайджана в капитале банка составляет 76,73%.

ОАО AtaBank создан в 1994 году и входит в число 10 ведущих банков Азербайджана. AtaBank в июне 2017 года завершил процесс объединения с другим азербайджанским банком – Caspian Development Bank.

А.Азизов

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Тэги: FITCH, БАНКИ, РЕЙТИНГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]