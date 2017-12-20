Fitch поставило на пересмотр рейтинг МБА и AtaBank

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в среду начало пересмотр рейтингов ряда банков Азербайджана и стран СНГ в связи с изменением критериев присвоения рейтингов.

Как говорится в пресс-релизе Fitch, новые критерии предполагают введение двух новых категорий долгосрочных рейтингов - "CCC+" и "CCC-" наряду с существующим "ССС".

Агентство поместило в список Rating Watch с "развивающимся" прогнозом долгосрочные рейтинги дефолта эмитентов (РДЭ) и рейтинги устойчивости (viability rating) азербайджанского AtaBank и Международного банка Азербайджана (МБА).

Все указанные рейтинги находятся на уровне "CCC".

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Доля Минфина Азербайджана в капитале банка составляет 76,73%.

ОАО AtaBank создан в 1994 году и входит в число 10 ведущих банков Азербайджана. AtaBank в июне 2017 года завершил процесс объединения с другим азербайджанским банком – Caspian Development Bank.

А.Азизов