Азербайджан, Турция и Иран намерены расширять сотрудничество в нефтегазовой сфере - декларация

Баку, Анкара и Тегеран договорились принять шаги для реализации новых совместных транспортных проектов.
Министры иностранных дел Азербайджана, Турции и Ирана по итогам трехсторонней встречи в среду в Баку подписали итоговую декларацию.
"Учитывая благоприятное географическое расположение стран, стороны с целью увеличения транзитного потенциала, отметили необходимость в осуществлении важных шагов для интеграции международных транзитных систем и реализации новых транспортных проектов", - отмечается в декларации.
Кроме этого, Азербайджан, Иран и Турция будут поощрять сотрудничество в осуществлении совместных проектов и программ в области энергетики, транспорта, банковского дела, телекоммуникаций, промышленности, сельского хозяйства, туризма и окружающей среды, укрепления экономического и торгового сотрудничества и инвестиций.
В декларации отмечается, что главы МИД приветствовали открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и отметили важность предпринять необходимые шаги для завершения строительства железной дороги Решт-Астара.
"Министры также выразили готовность к расширению коммерческого сотрудничества в нефтегазовой и нефтехимической сферах, а также в развитии связей в банковской сфере и обмена информацией по отмыванию грязных денег и финансировании терроризма", - подчеркивается в документе.
Б.Рустамбеков
Статья в The Financial Times предвзята и служит "грязным интересам" – помощник президента Азербайджана
Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Уругвая
Восстановление отношений между Анкарой и Ереваном возможно после освобождения азербайджанских территорий от армянской оккупации – глава МИД Турции
В FIFA отмечают трехкратное увеличение числа заявок в ходе второго этапа продаж билетов на матчи ЧМ-2018
На эстонско-российской границе встретились Санта-Клаус и Дед Мороз
98% граждан, обратившихся в центры ASAN Xidmet, довольны качеством оказанных услуг – глава Службы
Президент Азербайджана посещает Сумгайыт
Азеригаз газифицировал в январе-ноябре более 50 населенных пунктов
Суд по мере пресечения задержанного накануне в Киеве Саакашвили может состояться в понедельник - адвокат политика
В переходный период Brexit Великобритания должна соблюдать принципы, выдвигаемые Евросоюзом - координатор ЕС на переговорах
Министр образования и науки Дагестана освобожден от должности
Представители Ирана, РФ, Ирака и Сирии обсудили вопросы пресечения источников финансирования терроризма - СМИ
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
При поддержке AccessBank-а состоялось мероприятие «У женщины нет возраста»
Nobel Oil Services приняла заседание HR комитета Американской Торговой Палаты в Азербайджане
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Власти Армении умышленно не переводят название учения Нжде и произносят «цехакронизм», то что на русский язык переводится как нацизм и расизм
В израильском издании вышла статья о роли армянских фашистских групп по главе с Нжде в геноциде крымчаков в Крыму
Интерфакс-Азербайджан является лидером в 2016-2017гг среди азербайджанских СМИ по числу цитируемости в иностранных и российских СМИ - Интерфакс