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Бизнес и законодательство 20.12.2017 15:48

Азербайджан, Турция и Иран намерены расширять сотрудничество в нефтегазовой сфере - декларация

Баку, Анкара и Тегеран договорились принять шаги для реализации новых совместных транспортных проектов.

Министры иностранных дел Азербайджана, Турции и Ирана по итогам трехсторонней встречи в среду в Баку подписали итоговую декларацию.

"Учитывая благоприятное географическое расположение стран, стороны с целью увеличения транзитного потенциала, отметили необходимость в осуществлении важных шагов для интеграции международных транзитных систем и реализации новых транспортных проектов", - отмечается в декларации.

Кроме этого, Азербайджан, Иран и Турция будут поощрять сотрудничество в осуществлении совместных проектов и программ в области энергетики, транспорта, банковского дела, телекоммуникаций, промышленности, сельского хозяйства, туризма и окружающей среды, укрепления экономического и торгового сотрудничества и инвестиций.

В декларации отмечается, что главы МИД приветствовали открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и отметили важность предпринять необходимые шаги для завершения строительства железной дороги Решт-Астара.

"Министры также выразили готовность к расширению коммерческого сотрудничества в нефтегазовой и нефтехимической сферах, а также в развитии связей в банковской сфере и обмена информацией по отмыванию грязных денег и финансировании терроризма", - подчеркивается в документе.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, ИРАН, ДЕКЛАРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]