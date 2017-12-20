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Регион 20.12.2017 16:03

Власти Турции запретят проведение новогодних торжеств в Стамбуле из-за усиления мер безопасности

Власти Турции объявили, что ежегодные новогодние торжества на площади Таксим в центре Стамбула в этом году проводиться не будут по соображениям безопасности, сообщает Анатолийское агентство новостей.

"Меры безопасности на время Нового года будут на максимально высоком уровне", - сообщил глава полиции стамбульского района Бейоглу Исмаил Килич. Он уточнил, что по сравнению с прошлым годом меры безопасности будут увеличены в два раза.

Турция усиливает меры безопасности на фоне участившихся терактов со стороны ИГ (запрещенная в России террористическая группировка - ИФ) и Рабочей партии Курдистана.

Годом ранее во время новогодней вечеринки боевики застрелили 39 человек в клубе "Рейна" в Стамбуле.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СТАМБУЛ, ПРАЗДНОВАНИЕ, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]