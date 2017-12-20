В Тегеране из-за загрязнения воздуха четвертый день подряд закрыты школы

Школы в Тегеране остаются закрытыми четвертый день подряд в связи с сохраняющимся высоким уровнем загрязнения атмосферы, сообщают в среду западные СМИ.
По данным СМИ, окончание учебной недели в иранских школах приходится на среду, однако неизвестно, возобновятся ли занятия в субботу.
Также школы закрыты в городах Исфахан, Урмия и Тебриз, где также отмечаются экологические проблемы.
СМИ отмечают, что на данный момент уровень содержания вредных частиц в воздухе над Тегераном более чем в шесть раз превышает допустимую норму. Так, на один кубометр воздуха зафиксирован 160 микрограмм таких частиц, тогда как максимумом, допустимым Всемирной организацией здравоохранения, считается 25 микрограмм.
В связи со сложной экологической ситуацией власти Тегерана существенно ограничили движение автотранспорта и направили на улицы города дополнительные кареты скорой помощи. В районе Тегерана временно закрыты шахты и предприятия, загрязняющие атмосферу.
Ухудшение экологической обстановки связано с эффектом температурной инверсии, когда слой теплого воздуха над большими городами не позволяет рассеиваться промышленным выбросам и выхлопным газам.
В то же время СМИ сообщают, что подобные сезонные проблемы в районе Тегерана наблюдаются уже два десятилетия, и ситуация продолжает демонстрировать тенденцию к ухудшению.
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