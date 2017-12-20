Азербайджан и Россия 25 декабря обсудят продвижение инвестиционных проектов

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин совершит 25 декабря рабочий визит в Азербайджан, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе ведомства.
"М.Орешкин проведет встречу с министром экономики Азербайджана Шахином Мустафаевым", - отметили в ведомстве.
Кроме этого, М.Орешкин примет участие в расширенном заседании Российско-Азербайджанского и Азербайджано-Российского деловых советов и открытии представительства АО «РЭЦ» в Азербайджане.
"В ходе заседания участники обсудят текущее состояние и перспективы торгово-экономических отношений между Россией и Азербайджаном, в том числе в таких значимых отраслях как энергетика, промышленность, сельское хозяйство, транспорт, строительство и туризм. Ключевыми темами заседания станут продвижение инвестиционных проектов и инициатив, а также улучшение условий взаимодействия между деловыми кругами двух стран", - подчеркнули в ведомстве.
Участие в расширенном заседании примут представители федеральных органов исполнительной власти и делового сообщества России и Азербайджана.
"По завершении заседания в присутствии министров экономик двух стран будут подписаны меморандумы о намерении между российскими и азербайджанскими компаниями, а также пройдут В2В встречи и биржа деловых контактов", - отметили в пресс-службе.
А.Азизов
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