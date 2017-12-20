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Бизнес и законодательство 20.12.2017 16:14

Азербайджан и Россия 25 декабря обсудят продвижение инвестиционных проектов

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин совершит 25 декабря рабочий визит в Азербайджан, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе ведомства.

"М.Орешкин проведет встречу с министром экономики Азербайджана Шахином Мустафаевым", - отметили в ведомстве.

Кроме этого, М.Орешкин примет участие в расширенном заседании Российско-Азербайджанского и Азербайджано-Российского деловых советов и открытии представительства АО «РЭЦ» в Азербайджане.

"В ходе заседания участники обсудят текущее состояние и перспективы торгово-экономических отношений между Россией и Азербайджаном, в том числе в таких значимых отраслях как энергетика, промышленность, сельское хозяйство, транспорт, строительство и туризм. Ключевыми темами заседания станут продвижение инвестиционных проектов и инициатив, а также улучшение условий взаимодействия между деловыми кругами двух стран", - подчеркнули в ведомстве.

Участие в расширенном заседании примут представители федеральных органов исполнительной власти и делового сообщества России и Азербайджана.

"По завершении заседания в присутствии министров экономик двух стран будут подписаны меморандумы о намерении между российскими и азербайджанскими компаниями, а также пройдут В2В встречи и биржа деловых контактов", - отметили в пресс-службе.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, РЭЦ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]