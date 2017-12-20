Представители Ирана, РФ, Ирака и Сирии обсудили вопросы пресечения источников финансирования терроризма - СМИ

Вопросы пресечения источников финансирования терроризма обсудили в Тегеране представители Ирана, России, Ирака и Сирии, сообщили в среду иранские СМИ.

В ходе встречи был рассмотрен проект меморандума о взаимопонимании по вопросам развития сотрудничеств в четырехстороннем формате.

Следующую такую встречу намечено провести в Ираке в ближайшие месяцы.

Иранские СМИ в связи с этими отмечают, что в октябре 2015 года Ирак, Иран, Сирия и Россия создали центр обмена разведывательной информацией в целях борьбы с терроризмом.