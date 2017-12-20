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Дальнее зарубежье 20.12.2017 17:35

Представители Ирана, РФ, Ирака и Сирии обсудили вопросы пресечения источников финансирования терроризма - СМИ

Вопросы пресечения источников финансирования терроризма обсудили в Тегеране представители Ирана, России, Ирака и Сирии, сообщили в среду иранские СМИ.

В ходе встречи был рассмотрен проект меморандума о взаимопонимании по вопросам развития сотрудничеств в четырехстороннем формате.

Следующую такую встречу намечено провести в Ираке в ближайшие месяцы.

Иранские СМИ в связи с этими отмечают, что в октябре 2015 года Ирак, Иран, Сирия и Россия создали центр обмена разведывательной информацией в целях борьбы с терроризмом.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, СИРИЯ, АНТИТЕРРОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]