Москва намерена оценить приемлемость предложений США внести в черный список ООН 10 кораблей КНДР

В Москве будут предметно рассматривать предложение США о внесении в черный список Совета безопасности ООН 10 северокорейских кораблей и определять "красные линии", заявил замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов.

"Касательно этой резолюции, будем предметно смотреть, какие там меры предлагаются и какие для нас есть красные черты, которые мы не можем переступить в отношении дальнейшего усиления санкционного режима", - сказал Г.Гатилов, отвечая на вопрос "Интерфакса".