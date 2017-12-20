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Дальнее зарубежье 20.12.2017 16:16

Москва намерена оценить приемлемость предложений США внести в черный список ООН 10 кораблей КНДР

В Москве будут предметно рассматривать предложение США о внесении в черный список Совета безопасности ООН 10 северокорейских кораблей и определять "красные линии", заявил замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов.

"Касательно этой резолюции, будем предметно смотреть, какие там меры предлагаются и какие для нас есть красные черты, которые мы не можем переступить в отношении дальнейшего усиления санкционного режима", - сказал Г.Гатилов, отвечая на вопрос "Интерфакса".

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Тэги: РОССИЯ, МИД, КНДР, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]