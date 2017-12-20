IBM заинтересована в долгосрочном сотрудничестве с Азербайджаном – вице-президент компании

Компания «IBM» заинтересована в долгосрочном сотрудничестве с Азербайджаном, заявил генеральный вице-президент компании Эрик Клемент.

Такое мнение он высказал в среду в Баку на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает сайт главы государства.

«Э.Клемент отметил успешное сотрудничество IBM с компанией SOCAR», - отмечается в информации.

И.Алиев, в свою очередь, подчеркнул наличие широких возможностей для деятельности IBM в Азербайджане.

Глава государства отметил, что развитие сектора ИКТ является приоритетной в стране. По его словам, в этой сфере Азербайджан имеет большие достижения.

«И.Алиев отметил, что Азербайджан обладает большим экономическим потенциалом и перспективами, является привлекательной страной для иностранных инвесторов. Он выразил уверенность в будущем успешном сотрудничестве между компанией IBM и Азербайджаном», - подчеркивается в информации.

Ф.Исазаде