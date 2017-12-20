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Транспорт и связь 20.12.2017 16:19

IBM заинтересована в долгосрочном сотрудничестве с Азербайджаном – вице-президент компании

Компания «IBM» заинтересована в долгосрочном сотрудничестве с Азербайджаном, заявил генеральный вице-президент компании Эрик Клемент.

Такое мнение он высказал в среду в Баку на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает сайт главы государства.

«Э.Клемент отметил успешное сотрудничество IBM с компанией SOCAR», - отмечается в информации.

И.Алиев, в свою очередь, подчеркнул наличие широких возможностей для деятельности IBM в Азербайджане.

Глава государства отметил, что развитие сектора ИКТ является приоритетной в стране. По его словам, в этой сфере Азербайджан имеет большие достижения.

«И.Алиев отметил, что Азербайджан обладает большим экономическим потенциалом и перспективами, является привлекательной страной для иностранных инвесторов. Он выразил уверенность в будущем успешном сотрудничестве между компанией IBM и Азербайджаном», - подчеркивается в информации.

Ф.Исазаде

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Тэги: IBM, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]