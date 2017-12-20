Путин потребовал перейти от долевого строительства к банковскому финансированию без ударов по застройщикам и по гражданам

Переход от долевого строительства к банковскому и проектному финансированию стройки должен быть осуществлен без "ударов" как для граждан, так и участников рынка, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы ж не говорим, что в один "удар" это надо все делать. Период должен быть переходный, а как наполнить этот переходный период, давайте вместе с вами и решим. Так, чтобы это было и цивилизовано, и без ударов для участников рынка и для, разумеется, граждан", - сказал В.Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Президент "Деловой России" Алексей Репик в ходе заседания заметил, что причина проблемы обманутых дольщиков заключается в том, что значительная часть отрасли находилась в тени.
"Тем не менее, у нас сейчас проявляется тенденция большей прозрачности компаний застройщиков, и ряд участников строительного рынка получили рейтинги государственных российских агентств, разместили акции на московской бирже, стали публиковать финансовую отчетность по МСФО. Собственно, вот это движение к цивилизованности, к прозрачности - это то, что нужно поддерживать и стимулировать",- сказал А.Репик.
Он предложил при переходе на проектное и банковское финансирование создать стимул для застройщиков при повышении прозрачности. "Главное сейчас максимально быстро выбить с рынка тех, кто имеет наглость обманывать граждан и тем самым навредить репутации российских предпринимателей в целом", - сказал А.Репик.
В.Путин на это заметил: "Они никогда не согласятся с тем, что они нагло обманывают. Они всегда выкатят целый набор причин - почему так получилось, и почему они при этом не виноваты. Конечно, те, кто себя хорошо зарекомендовал себя на рынке, у кого есть рейтинги и т.д., их нужно в цепочку ставить в конце очереди. Делать нужно аккуратно, но делать нужно обязательно".
Иначе, добавил он, не добиться цивилизованного рынка в этой отрасли.
"Кто собирает деньги? Банки должны деньги собирать и нести ответственность, их и контролируют как следует. У нас деньги собирает все кто угодно, в том числе и застройщики. А кто их контролирует? Вот такого контроля, как за банковским сектором, нет", - сказал В.Путин.
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