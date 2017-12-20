В переходный период Brexit Великобритания должна соблюдать принципы, выдвигаемые Евросоюзом - координатор ЕС на переговорах

Переходный период перед окончательным выходом Великобритании из Евросоюза, запрошенный Лондоном, полезен и является частью упорядоченного "развода", заявил координатор ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье.

Он назвал принципы, которые должны соблюдаться в течение всего переходного периода.

"Прежде всего, это целостность внутреннего рынка. Любой переходный период будет включать весь экономический сектор, обрамляемый единым рынком, и, разумеется, "четыре свободы" (свобода передвижения товаров, свобода передвижения людей, свобода передвижения услуг и свобода передвижения капитала - ИФ), которые остаются неделимыми и являются основой единого рынка", - сказал М.Барнье в среду на пресс-конференции в Брюсселе.

Он указал на необходимость уважения "целостности таможенного союза", подразумевающей общие таможенные тарифы и контроль над товарами из третьих стран.

Все новые правила Европейского союза, которые будут приняты во время переходного периода, должны применяться в Великобритании под контролем европейских агентств, Еврокомиссии и Суда Европейского союза.

Еще один принцип - "не будет переходного периода с выбором (вариантов - ИФ) по меню", законодательные рамки и все разделы политики Европейского союза будут продолжать применяться.

Наконец, будет уважаться самостоятельность Евросоюза в принятии решений, начиная с 30 марта 2019 года, когда Соединенное королевство как третья страна прекратит свое участие в институтах ЕС.

Все это, по словам М.Барнье, означает, что на этот период Великобритания сохранит все выгоды, но также и все обязательства единого рынка, таможенного союза и совместной европейской политики.

"Я считаю, что этот переход позволит ответить на обеспокоенности многих предприятий, которые мы слушаем и продолжим слушать. Они говорят нам о необходимости стабильности в этот переходный период", - пояснил главный переговорщик ЕС.