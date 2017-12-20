Глава парламента Молдавии раскритиковал президента Додона за частые поездки в Москву

Председатель парламента Молдавии Андриан Канду в среду в парламенте, говоря о предстоящем участии президента страны И.Додона в неформальном саммите глав государств СНГ, подверг его критике за то, что "слишком часто ездит в Москву".
Отвечая на вопрос об усилиях президента И.Додона по улучшению отношений с Россией, спикер не согласился с мнением журналистов о том, что молдавский президент ездил в Москву восемь раз с начала года.
"Не знаю, как вы считаете. Мне как-то говорили, что Игорь Додон 11 раз ездил в РФ на протяжении года", - сказал А.Канду.
По его мнению, "никаких изменений к лучшему в двусторонних отношениях не заметно".
"Я не знаю, что он пытается сделать, так как жизнь наших граждан в России лучше не стала, торговые отношения с Россией не улучшились, российский рынок не открылся для молдавских товаров... Что он делает там? Не знаю, может быть в Москве чай лучше", - заявил А.Канду.
Отвечая на вопросы, он признал, что "Молдавия еще остается в сфере интересов России".
"Мы посмотрим после выборов президента Путина, какой будет подход России. Не следует забывать, что следующий год - год выборов в парламент Молдавии и выборов президента России. Что-то может измениться. Мы хотим, чтобы наши отношения развивались на принципах прагматизма, взаимной выгоды и взаимоуважения", - отметил спикер.
По мнению А.Канду, Москва может вмешаться в кампанию по парламентским выборам в Молдавии, чтобы помочь пропрезидентской Партии социалистов.
"Учитывая симпатии определенных партий или лиц, можно с уверенностью сказать, что кому-то попытаются помочь в ходе выборов в парламент Молдавии. Но наша задача состоит в том, чтобы никто не вмешивался в наш избирательный процесс, а только граждане Молдавии решали, каково должно быть будущее государства", - подчеркнул А.Канду.
Он выразил сожаление, что "внешнеполитическому ведомству Молдавии пришлось отозвать из Москвы молдавского посла Андрея Негуцы для консультаций".
"Это говорит об уровне отношений между Молдавией и Россией. Посол был вызван для того, чтобы выяснить уровень и перспективы этих отношений, которые должны развиваться на благо наших стран и народов", - сказал глава парламента.
Ранее он заявлял, что консультации с послом будут продолжаться достаточно долго, затруднившись ответить на вопрос о том, когда дипломат вернется в Москву.
18 декабря министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) отозвало в Кишинев для консультаций А.Негуцу. И.Додон выразил возмущение решением МИДЕИ и назвал это "очередной провокацией проевропейского правительства, направленной на подрыв стратегического партнёрства между нашими странами".
Евросоюз заявляет о продвижении сотрудничества с Азербайджаном в сфере стратегического энергетического партнерства
Могерини отмечает достижение хороших результатов по новому соглашению с Азербайджаном
Статья в The Financial Times предвзята и служит "грязным интересам" – помощник президента Азербайджана
SOCAR в январе-ноябре сократила добычу газа на 3%
SOCAR в январе-ноябре сократила добычу нефти на 2%
AzFinance планирует удвоить портфель средств, находящихся в управлении
В FIFA отмечают трехкратное увеличение числа заявок в ходе второго этапа продаж билетов на матчи ЧМ-2018
На эстонско-российской границе встретились Санта-Клаус и Дед Мороз
98% граждан, обратившихся в центры ASAN Xidmet, довольны качеством оказанных услуг – глава Службы
Президент Азербайджана посещает Сумгайыт
Азеригаз газифицировал в январе-ноябре более 50 населенных пунктов
Суд по мере пресечения задержанного накануне в Киеве Саакашвили может состояться в понедельник - адвокат политика
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
При поддержке AccessBank-а состоялось мероприятие «У женщины нет возраста»
Nobel Oil Services приняла заседание HR комитета Американской Торговой Палаты в Азербайджане
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Власти Армении умышленно не переводят название учения Нжде и произносят «цехакронизм», то что на русский язык переводится как нацизм и расизм
В израильском издании вышла статья о роли армянских фашистских групп по главе с Нжде в геноциде крымчаков в Крыму
Интерфакс-Азербайджан является лидером в 2016-2017гг среди азербайджанских СМИ по числу цитируемости в иностранных и российских СМИ - Интерфакс