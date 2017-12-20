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СНГ 20.12.2017 18:16

Глава парламента Молдавии раскритиковал президента Додона за частые поездки в Москву

Председатель парламента Молдавии Андриан Канду в среду в парламенте, говоря о предстоящем участии президента страны И.Додона в неформальном саммите глав государств СНГ, подверг его критике за то, что "слишком часто ездит в Москву".

Отвечая на вопрос об усилиях президента И.Додона по улучшению отношений с Россией, спикер не согласился с мнением журналистов о том, что молдавский президент ездил в Москву восемь раз с начала года.

"Не знаю, как вы считаете. Мне как-то говорили, что Игорь Додон 11 раз ездил в РФ на протяжении года", - сказал А.Канду.

По его мнению, "никаких изменений к лучшему в двусторонних отношениях не заметно".

"Я не знаю, что он пытается сделать, так как жизнь наших граждан в России лучше не стала, торговые отношения с Россией не улучшились, российский рынок не открылся для молдавских товаров... Что он делает там? Не знаю, может быть в Москве чай лучше", - заявил А.Канду.

Отвечая на вопросы, он признал, что "Молдавия еще остается в сфере интересов России".

"Мы посмотрим после выборов президента Путина, какой будет подход России. Не следует забывать, что следующий год - год выборов в парламент Молдавии и выборов президента России. Что-то может измениться. Мы хотим, чтобы наши отношения развивались на принципах прагматизма, взаимной выгоды и взаимоуважения", - отметил спикер.

По мнению А.Канду, Москва может вмешаться в кампанию по парламентским выборам в Молдавии, чтобы помочь пропрезидентской Партии социалистов.

"Учитывая симпатии определенных партий или лиц, можно с уверенностью сказать, что кому-то попытаются помочь в ходе выборов в парламент Молдавии. Но наша задача состоит в том, чтобы никто не вмешивался в наш избирательный процесс, а только граждане Молдавии решали, каково должно быть будущее государства", - подчеркнул А.Канду.

Он выразил сожаление, что "внешнеполитическому ведомству Молдавии пришлось отозвать из Москвы молдавского посла Андрея Негуцы для консультаций".

"Это говорит об уровне отношений между Молдавией и Россией. Посол был вызван для того, чтобы выяснить уровень и перспективы этих отношений, которые должны развиваться на благо наших стран и народов", - сказал глава парламента.

Ранее он заявлял, что консультации с послом будут продолжаться достаточно долго, затруднившись ответить на вопрос о том, когда дипломат вернется в Москву.

18 декабря министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) отозвало в Кишинев для консультаций А.Негуцу. И.Додон выразил возмущение решением МИДЕИ и назвал это "очередной провокацией проевропейского правительства, направленной на подрыв стратегического партнёрства между нашими странами".

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ПРЕЗИДЕНТ, КРИТИКА


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