Лавров сетует на политическое давление, которому подвергается ЮНЕСКО по вопросу о восстановлению памятников Пальмиры и Алеппо

В Москве сожалеют, что ЮНЕСКО под давлением извне не активизирует свою деятельность в вопросе восстановления памятников сирийских Пальмиры и Алеппо, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В связи с серьезным ущербом, который был нанесен террористами богатейшему культурно-историческому наследию Ближнего Востока, мы добиваемся активизации деятельности ЮНЕСКО по восстановлению памятников Пальмиры и Алеппо", - сказал С.Лавров, открывая собрание комиссии по делам ЮНЕСКО.

"И здесь после первых позитивных импульсов, к сожалению, наступило торможение, поскольку давление, которое оказывалось и продолжает оказываться на ЮНЕСКО, на секретариат ЮНЕСКО, отражает тот факт, который достоин сожаления, что политические расчеты по-прежнему доминируют над здравым смыслом", - отметил министр.