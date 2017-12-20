Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0132 RUR   0.0289 GBR   2.2768 TRY   0.4434

Цена на нефть

    $/bbl WTI   57.46 Brent   63.80

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 11° 22 Дек 11° 23 Дек

Дальнее зарубежье 20.12.2017 18:32

Лавров сетует на политическое давление, которому подвергается ЮНЕСКО по вопросу о восстановлению памятников Пальмиры и Алеппо

В Москве сожалеют, что ЮНЕСКО под давлением извне не активизирует свою деятельность в вопросе восстановления памятников сирийских Пальмиры и Алеппо, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В связи с серьезным ущербом, который был нанесен террористами богатейшему культурно-историческому наследию Ближнего Востока, мы добиваемся активизации деятельности ЮНЕСКО по восстановлению памятников Пальмиры и Алеппо", - сказал С.Лавров, открывая собрание комиссии по делам ЮНЕСКО.

"И здесь после первых позитивных импульсов, к сожалению, наступило торможение, поскольку давление, которое оказывалось и продолжает оказываться на ЮНЕСКО, на секретариат ЮНЕСКО, отражает тот факт, который достоин сожаления, что политические расчеты по-прежнему доминируют над здравым смыслом", - отметил министр.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, ЮНЕСКО, СИРИЯ


Похожие новости


Лавров обвиняет США в создании искусственных препятствий для ВТС между Россией и Афганистаном РФ заинтересована в недопущении раскола по конфессиональному признаку на Ближнем Востоке - Лавров Лавров подтверждает готовность Москвы к возобновлению контактов с ЕС по проблемам миграции и терроризма Лавров видит угрозу для договоренности по иранскому атому Лавров 1 декабря посетит Италию Лавров считает, что урегулирование карабахского конфликта потребует времени

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]