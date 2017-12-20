Верховный суд Белоруссии рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело так называемых черных риелторов, смертный приговор двум его фигурантам оставлен без изменений.
"20 декабря 2017 года апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда приговор Могилевского областного суда от 21 июля 2017 года по уголовному делу в отношении Игоря Гершанкова, Татьяны Гершанковой, Семена Бережного, Бориса Колесникова оставлен без изменения, а их апелляционные жалобы и апелляционные жалобы защитников - без удовлетворения", - сообщила пресс-секретарь ВС Юлия Ляскова.
21 июля Могилевский областной суд вынес приговор банде "черных риэлторов", двое из них были приговорены к смертной казни.
Судебная коллегия по уголовным делам Могилевского областного суда признала Игоря и Татьяну Гершанковых, Семена Бережного и Бориса Колесникова виновными в совершении шести убийств, подготовке к убийствам, мошенничестве, разбое, уничтожении официальных документов, осуществлении предпринимательской деятельности без госрегистрации и ряде других преступлений.
По совокупности преступлений И.Гершанкову и С.Бережному назначена исключительная мера наказания - смертная казнь через расстрел с конфискацией имущества.
Т.Гершанковой по совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 24 года с конфискацией имущества, с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на 5 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Б.Колесникову по совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 22 года 1 месяц с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и денежного штрафа с конфискацией имущества.
По информации Верховного суда, убийства совершались с 2009 по 2015 год, когда в марте 2015 противоправная деятельность обвиняемых была пресечена правоохранительными органами.
До этого в 2017 году в Белоруссии был вынесен один смертный приговор.
Белоруссия остается единственной страной в Европе и на пространстве СНГ, где сохраняется смертная казнь, которая в соответствии с Конституцией применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления.
Приговор суда приводится в исполнение через расстрел.
Родственникам смертников, как правило, не сообщают о расстреле и не предоставляют последнее свидание перед казнью. В соответствии с белорусским законодательством, тела расстрелянных не выдаются родственникам для захоронения, а место их захоронения не сообщается.
В 2016 году в республике были приведены в исполнение четыре смертных приговора.
Смертную казнь в Белоруссии осуждают ЕС, ОБСЕ и ряд международных организаций.
Евросоюз заявляет о продвижении сотрудничества с Азербайджаном в сфере стратегического энергетического партнерства
Могерини отмечает достижение хороших результатов по новому соглашению с Азербайджаном
Статья в The Financial Times предвзята и служит "грязным интересам" – помощник президента Азербайджана
SOCAR в январе-ноябре сократила добычу газа на 3%
SOCAR в январе-ноябре сократила добычу нефти на 2%
AzFinance планирует удвоить портфель средств, находящихся в управлении
В FIFA отмечают трехкратное увеличение числа заявок в ходе второго этапа продаж билетов на матчи ЧМ-2018
На эстонско-российской границе встретились Санта-Клаус и Дед Мороз
98% граждан, обратившихся в центры ASAN Xidmet, довольны качеством оказанных услуг – глава Службы
Президент Азербайджана посещает Сумгайыт
Азеригаз газифицировал в январе-ноябре более 50 населенных пунктов
Суд по мере пресечения задержанного накануне в Киеве Саакашвили может состояться в понедельник - адвокат политика
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
При поддержке AccessBank-а состоялось мероприятие «У женщины нет возраста»
Nobel Oil Services приняла заседание HR комитета Американской Торговой Палаты в Азербайджане
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Власти Армении умышленно не переводят название учения Нжде и произносят «цехакронизм», то что на русский язык переводится как нацизм и расизм
В израильском издании вышла статья о роли армянских фашистских групп по главе с Нжде в геноциде крымчаков в Крыму
Интерфакс-Азербайджан является лидером в 2016-2017гг среди азербайджанских СМИ по числу цитируемости в иностранных и российских СМИ - Интерфакс