Верховный суд Белоруссии рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело так называемых черных риелторов, смертный приговор двум его фигурантам оставлен без изменений.

"20 декабря 2017 года апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда приговор Могилевского областного суда от 21 июля 2017 года по уголовному делу в отношении Игоря Гершанкова, Татьяны Гершанковой, Семена Бережного, Бориса Колесникова оставлен без изменения, а их апелляционные жалобы и апелляционные жалобы защитников - без удовлетворения", - сообщила пресс-секретарь ВС Юлия Ляскова.

21 июля Могилевский областной суд вынес приговор банде "черных риэлторов", двое из них были приговорены к смертной казни.

Судебная коллегия по уголовным делам Могилевского областного суда признала Игоря и Татьяну Гершанковых, Семена Бережного и Бориса Колесникова виновными в совершении шести убийств, подготовке к убийствам, мошенничестве, разбое, уничтожении официальных документов, осуществлении предпринимательской деятельности без госрегистрации и ряде других преступлений.

По совокупности преступлений И.Гершанкову и С.Бережному назначена исключительная мера наказания - смертная казнь через расстрел с конфискацией имущества.

Т.Гершанковой по совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 24 года с конфискацией имущества, с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на 5 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Б.Колесникову по совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 22 года 1 месяц с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и денежного штрафа с конфискацией имущества.

По информации Верховного суда, убийства совершались с 2009 по 2015 год, когда в марте 2015 противоправная деятельность обвиняемых была пресечена правоохранительными органами.

До этого в 2017 году в Белоруссии был вынесен один смертный приговор.

Белоруссия остается единственной страной в Европе и на пространстве СНГ, где сохраняется смертная казнь, которая в соответствии с Конституцией применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления.

Приговор суда приводится в исполнение через расстрел.

Родственникам смертников, как правило, не сообщают о расстреле и не предоставляют последнее свидание перед казнью. В соответствии с белорусским законодательством, тела расстрелянных не выдаются родственникам для захоронения, а место их захоронения не сообщается.

В 2016 году в республике были приведены в исполнение четыре смертных приговора.

Смертную казнь в Белоруссии осуждают ЕС, ОБСЕ и ряд международных организаций.