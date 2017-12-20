На эстонско-российской границе встретились Санта-Клаус и Дед Мороз

В Эстонском пограничном городе Нарва в среду на мосту "Дружба", соединяющем Эстонию и Россию, встретились Санта-Клаус и Дед Мороз.
Вместе они посетили сначала Нарву, а затем через новые пункты пропуска "Нарва-2" (Эстония) и "Парусинка" (Россия) отправятся в Ивангород, сообщает портал телерадиовещания ERR.
Сказочные персонажи сначала поприветствовали руководство города Нарвы и его жителей на Петровской площади, затем подарили подарки ребятишкам из детского сада "Сипсик" и посетили детское отделение Нарвской больницы.
Во второй половине дня они отправятся на российскую сторону.
В мероприятии "Дед Мороз и рождество без границ" принимали участие представители Нарвской городской управы, администрации муниципального образования Ивангорода, руководство таможенного поста МАПП Ивангород Кингисеппской таможни.
Цель мероприятия - помочь ведомствам и городским властям в активизации в приграничном сотрудничестве.
Встреча на границе и совместное посещение двух приграничных городов - традиционное предрождественское мероприятие, которое впервые состоялось в 2005 году.
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