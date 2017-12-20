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Это интересно 20.12.2017 16:54

На эстонско-российской границе встретились Санта-Клаус и Дед Мороз

В Эстонском пограничном городе Нарва в среду на мосту "Дружба", соединяющем Эстонию и Россию, встретились Санта-Клаус и Дед Мороз.

Вместе они посетили сначала Нарву, а затем через новые пункты пропуска "Нарва-2" (Эстония) и "Парусинка" (Россия) отправятся в Ивангород, сообщает портал телерадиовещания ERR.

Сказочные персонажи сначала поприветствовали руководство города Нарвы и его жителей на Петровской площади, затем подарили подарки ребятишкам из детского сада "Сипсик" и посетили детское отделение Нарвской больницы.

Во второй половине дня они отправятся на российскую сторону.

В мероприятии "Дед Мороз и рождество без границ" принимали участие представители Нарвской городской управы, администрации муниципального образования Ивангорода, руководство таможенного поста МАПП Ивангород Кингисеппской таможни.

Цель мероприятия - помочь ведомствам и городским властям в активизации в приграничном сотрудничестве.

Встреча на границе и совместное посещение двух приграничных городов - традиционное предрождественское мероприятие, которое впервые состоялось в 2005 году.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, РОССИЯ, САНТА/КЛАУС, ДЕД/МОРОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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