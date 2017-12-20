AzFinance планирует удвоить портфель средств, находящихся в управлении

ЗАО "Инвестиционная компания AzFinance" планирует довести объем активов, находящихся в управлении, до 100 млн манатов, отмечается в сообщении компании.

"Объем средств, находящихся в управлении AzFinance, составляет 47 млн манатов. Компания планирует довести этот портфель до 100 млн манатов", - отмечается в сообщении.

ООО AzFinance İnvest было создано в 2014 году, в апреле получила лицензии на дилерскую и брокерскую деятельность в Азербайджане, в 2015 году было преобразовано в ЗАО «Инвестиционная компания AzFinance».

А.Азизов