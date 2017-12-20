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Финансы 20.12.2017 17:01

AzFinance планирует удвоить портфель средств, находящихся в управлении

ЗАО "Инвестиционная компания AzFinance" планирует довести объем активов, находящихся в управлении, до 100 млн манатов, отмечается в сообщении компании.

"Объем средств, находящихся в управлении AzFinance, составляет 47 млн манатов. Компания планирует довести этот портфель до 100 млн манатов", - отмечается в сообщении.

ООО AzFinance İnvest было создано в 2014 году, в апреле получила лицензии на дилерскую и брокерскую деятельность в Азербайджане, в 2015 году было преобразовано в ЗАО «Инвестиционная компания AzFinance».

А.Азизов

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Тэги: AZFINANCE, СРЕДСТВА, УПРАВЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]