SOCAR в январе-ноябре сократила добычу нефти на 2%

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в январе-ноябре 2017 года добыла 6 млн 802,3 тыс. тонн нефти, что на 1,9% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в SOCAR.

В ноябре текущего года добыча нефти по SOCAR составила 604 тыс. тонн.

В целом, по Азербайджану в январе-ноябре 2017 года добыча нефти составила 35 млн 326 тыс. тонн (спад на 6,4%).

В Азербайджане в ноябре добыча нефти составила 3 млн 174,3 тыс. тонн.

В 2016 году SOCAR добыла 7 млн 521 тыс. тонн нефти.

Н.Аббасова