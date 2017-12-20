Nobel Oil Services приняла заседание HR комитета Американской Торговой Палаты в Азербайджане

Компания Nobel Oil Services приняла у себя заседание HR комитета Американской Торговой Палаты в Азербайджане (AmCham) и представила участникам основные достижения по программе оплаты труда и дополнительных льгот для работников.
Вице-Президент компании BP и председатель HR Комитета Лейла Новрузова, приветствовала участников мероприятия и выступила со вступительной речью на последнем собрании текущего года. Управляющий Партнер компании EY Азербайджан и Член Правления Американской Торговой Палаты в Азербайджане Ильгар Велиев поблагодарил членов комитета за активное участие, которое обеспечивает его динамическую деятельность.
HR менеджер группы компании Nobel Oil Эллада Алышова проинформировала участников об истории и развитии компании, основных этапах ее деятельности, крупных завершенных и текущих проектах, а также представила общую информацию о дочерних и совместных предприятиях компании.
В ходе собрания HR координатор компании Nobel Oil Джафар Юсифов представил детальную информацию участникам о практике применения компанией системы грейдинга и оценки работы, которая согласована с потребностями бизнеса и предназначена для обеспечения возможностей профессионального развития. Грейдинговая система поддерживает программу привлечения талантов и вознаграждения, и привязана к процессу управления эффективностью деятельности. Реализация данной программы управляется посредством системы SAP ERP, охватывающей всю компанию, в том числе дочерние предприятия, обеспечивая таким образом общюю координацию. Внедрение грейдинговой системы способствует формированию более функциональной организационной структуры и справедливой системы оплаты, удовлетворяя потребности бизнес-операций.
Компания Nobel Oil Services поделилась достигнутыми результатами, а также дала основанные на реальном опыте советы различным компаниям, планирующим реализацию подобных проектов.
Nobel Oil Services также выразила благодарность другим докладчикам, выступившим по представляющим взаимный интерес темам.
На мероприятии были представлены такие компании, как SOCAR, BP, Total, Wood, McDermott, AA Services, Deloitte & Touche, EY, KPMG, PwC, Университет ADA и др.
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