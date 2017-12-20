Министр культуры Грузии Михаил Гиоргадзе назвал историческим процесс возвращения грузинских фильмов, хранящихся в Государственном фонде кинофильмов России и заявляет, что речь идет о более 700 кинокартинах.
"Возвращение грузинского кинонаследия - исторический процесс. 25-летняя эпопея безуспешных попыток закончилась. Это историческое событие - на сегодняшний день 15 фильмов уже возвращено, но, естественно, этот темп не такой, как нам хотелось бы, так как более 700 фильмов хранятся в Госфильмофонде", - заявил министр в ходе парламентских слушаний в среду.
По его словам, для ускорения работы в этом направлении в нынешнем году было выделено больше средств из госбюджета, но важна и активная включенность частного сектора.
Ранее на этой неделе Минкультуры Грузии сообщило, что "Госфильмофонд" России выполняет договоренности о передаче находящихся на хранении грузинских кинофильмов и киноматериалов.
По данным ведомства, с ноября 2016 года, когда было подписано соглашение с "Госфильмофондом", из Москвы в Тбилиси доставлены 15 грузинских кинофильмов снятых с 1925 по 1975 год. Среди них - "Элисо" режиссера Николоза Шенгелая, "Амок" Коте Марджанишвили, "Буба" Нуцы Гогоберидзе, "В последний час" Михаила Чиаурели и другие.
"Возвращение защищенного в "Госфильмофонде" грузинского киноархива продлится еще шесть лет", - отмечают в Минкультуры.
Министр культуры Грузии Михаил Гиоргадзе сообщал журналистам, что "Госфильмофонд" передает копии грузинского киноархива, которые на первом этапе будут защищены в Национальном архиве министерства юстиции, а в будущем - в специально построенном в Тбилиси хранилище для кинолент.
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