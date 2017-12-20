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Дальнее зарубежье 20.12.2017 17:25

Премьер-министр Франции объяснил, почему потратил 350 тыс. евро на перелет из Токио в Париж

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп в среду объяснил, что потратил 350 тыс. евро из государственной казны на перелет из Токио в Париж из-за необходимости срочно вернуться на родину.

"Я беру на себя полную ответственность за это решение... и хочу объяснить его", - сказал он в эфире радиостанции RTL.

"Мы знали, что в это время не было коммерческих рейсов, но нам надо было вернуться... до отъезда президента (Франции Эмманюэля Макрона - ИФ)", - заявил Э.Филипп, отвечая на вопросы о том, почему его делегация арендовала частный самолет, а не воспользовалась государственным самолетом, летевшим по тому же маршруту двумя часами позднее.

Он подчеркнул, что поездка премьер-министра - это "сложное" и "дорогое" дело.

"Я понимаю удивление и вопросы, которыми задаются французские граждане", - добавил премьер-министр Франции.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕМЬЕР, ПЕРЕЛЕТ, ОБЪЯСНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]