Премьер-министр Франции объяснил, почему потратил 350 тыс. евро на перелет из Токио в Париж

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп в среду объяснил, что потратил 350 тыс. евро из государственной казны на перелет из Токио в Париж из-за необходимости срочно вернуться на родину.
"Я беру на себя полную ответственность за это решение... и хочу объяснить его", - сказал он в эфире радиостанции RTL.
"Мы знали, что в это время не было коммерческих рейсов, но нам надо было вернуться... до отъезда президента (Франции Эмманюэля Макрона - ИФ)", - заявил Э.Филипп, отвечая на вопросы о том, почему его делегация арендовала частный самолет, а не воспользовалась государственным самолетом, летевшим по тому же маршруту двумя часами позднее.
Он подчеркнул, что поездка премьер-министра - это "сложное" и "дорогое" дело.
"Я понимаю удивление и вопросы, которыми задаются французские граждане", - добавил премьер-министр Франции.
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