В Грузии открывают учреждение по подготовке к освобождению заключенных из тюрем

В Грузии с 1 января открывается специальное учреждение, куда будут переведены те заключенные, которым до освобождения осталось отбывать срок менее одного календарного года, сообщил министр по исполнению наказаний и пробации Грузии Каха Кахишвили.
"Кроме этого, из этого учреждения в ежедневном режиме будут освобождаться те заключенные, которые найдут постоянное рабочее место или поступят в вуз. Естественно, они также смогут покидать учреждение в установленные грузинским законодательством нерабочие и праздничные дни", - заявил К.Кахишвили, выступая в среду на парламентских слушаниях.
По его словам, в этом учреждении заключенные смогут овладеть разными профессиями, чтобы подготовленными выйти из тюрьмы и начать новую жизнь.
При этом министр пояснил и созданную в ведомстве модель классификации риск-групп заключенных.
"Мы внедрили и осуществляем классификацию осужденных в соответствие с рисками, что означает, мультидисциплинарные группы - социальные работники, психологи, инспекторы режима и безопасности изучают личное дело каждого заключенного, их характеристики, после чего устанавливают степень возможного риска", - сказал К. Кахишвили.
Он отметил, что существуют четыре типа риска - низкий, средний, увеличенный и высокий. "Исходя из степени риска, и происходит распределение заключенных в соответствующие учреждения по исполнению наказания. К тому же, после определенного времени, заключенные имеют возможность обратиться с просьбой о пересмотре своей риск-группы и ее изменении", - добавил министр.
По его словам, заключенные, которые будут в учреждениях низкого и среднего риска, с 1 января смогут дистанционно получать образование.
Ранее сообщалось, что в ходе реформирования пенитенциарной системы Грузии особое внимание уделяется вопросу реабилитации заключенных, прежде всего компоненту их занятости, как одному из эффективных направлений превенции преступности.
В настоящее время в некоторых грузинских тюрьмах открыты салоны красоты, в которых заняты заключенные, успешно прошедшие курсы стилистов, а также функционируют предприятия по пошиву одежды и обуви, производству макарон, функционируют пекарни.
Евросоюз заявляет о продвижении сотрудничества с Азербайджаном в сфере стратегического энергетического партнерства
Могерини отмечает достижение хороших результатов по новому соглашению с Азербайджаном
Статья в The Financial Times предвзята и служит "грязным интересам" – помощник президента Азербайджана
SOCAR в январе-ноябре сократила добычу газа на 3%
SOCAR в январе-ноябре сократила добычу нефти на 2%
AzFinance планирует удвоить портфель средств, находящихся в управлении
В FIFA отмечают трехкратное увеличение числа заявок в ходе второго этапа продаж билетов на матчи ЧМ-2018
На эстонско-российской границе встретились Санта-Клаус и Дед Мороз
98% граждан, обратившихся в центры ASAN Xidmet, довольны качеством оказанных услуг – глава Службы
Президент Азербайджана посещает Сумгайыт
Азеригаз газифицировал в январе-ноябре более 50 населенных пунктов
Суд по мере пресечения задержанного накануне в Киеве Саакашвили может состояться в понедельник - адвокат политика
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
При поддержке AccessBank-а состоялось мероприятие «У женщины нет возраста»
Nobel Oil Services приняла заседание HR комитета Американской Торговой Палаты в Азербайджане
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Власти Армении умышленно не переводят название учения Нжде и произносят «цехакронизм», то что на русский язык переводится как нацизм и расизм
В израильском издании вышла статья о роли армянских фашистских групп по главе с Нжде в геноциде крымчаков в Крыму
Интерфакс-Азербайджан является лидером в 2016-2017гг среди азербайджанских СМИ по числу цитируемости в иностранных и российских СМИ - Интерфакс