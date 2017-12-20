В Грузии открывают учреждение по подготовке к освобождению заключенных из тюрем

В Грузии с 1 января открывается специальное учреждение, куда будут переведены те заключенные, которым до освобождения осталось отбывать срок менее одного календарного года, сообщил министр по исполнению наказаний и пробации Грузии Каха Кахишвили.

"Кроме этого, из этого учреждения в ежедневном режиме будут освобождаться те заключенные, которые найдут постоянное рабочее место или поступят в вуз. Естественно, они также смогут покидать учреждение в установленные грузинским законодательством нерабочие и праздничные дни", - заявил К.Кахишвили, выступая в среду на парламентских слушаниях.

По его словам, в этом учреждении заключенные смогут овладеть разными профессиями, чтобы подготовленными выйти из тюрьмы и начать новую жизнь.

При этом министр пояснил и созданную в ведомстве модель классификации риск-групп заключенных.

"Мы внедрили и осуществляем классификацию осужденных в соответствие с рисками, что означает, мультидисциплинарные группы - социальные работники, психологи, инспекторы режима и безопасности изучают личное дело каждого заключенного, их характеристики, после чего устанавливают степень возможного риска", - сказал К. Кахишвили.

Он отметил, что существуют четыре типа риска - низкий, средний, увеличенный и высокий. "Исходя из степени риска, и происходит распределение заключенных в соответствующие учреждения по исполнению наказания. К тому же, после определенного времени, заключенные имеют возможность обратиться с просьбой о пересмотре своей риск-группы и ее изменении", - добавил министр.

По его словам, заключенные, которые будут в учреждениях низкого и среднего риска, с 1 января смогут дистанционно получать образование.

Ранее сообщалось, что в ходе реформирования пенитенциарной системы Грузии особое внимание уделяется вопросу реабилитации заключенных, прежде всего компоненту их занятости, как одному из эффективных направлений превенции преступности.

В настоящее время в некоторых грузинских тюрьмах открыты салоны красоты, в которых заняты заключенные, успешно прошедшие курсы стилистов, а также функционируют предприятия по пошиву одежды и обуви, производству макарон, функционируют пекарни.