Еврокомиссия предложила Совету ЕС запустить против Польши процесс о нарушении ею общих ценностей

Еврокомиссия была вынуждена прийти к заключению о явном риске серьезного нарушения норм правового государства в Польше, несмотря на двухлетние усилия по налаживанию конструктивного диалога с польскими властями по уважению правового государства, заявил первый зампред председателя ЕК Франс Тиммерманс.
Он объявил, что Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС принять решение в рамках статьи 7, параграфа 1 договора о Европейском союзе.
"С тяжелым сердцем мы решили открыть процедуру по статье 7, параграфу 1. Но факты не оставили нам никакого другого выбора. Я уже выступал здесь в июле, и я вам ясно сказал, что мы почти пришли к ситуации, в которой нам придется открыть статью 7. Ситуация не улучшилась. Наоборот, все ухудшилось, и у нас нет другой возможности, кроме того, чтобы сделать это сегодня", - сказал Ф.Тиммерманс в среду на пресс-конференции в Брюсселе
Как объясняется в коммюнике Еврокомиссии, статья 7, параграф 1 договора о Евросоюзе предусматривает, что, если Совет ЕС решением большинства в четыре пятых своих членов констатирует, что существует явный риск серьезного нарушения одним из государств-членов общих ценностей, обозначенных в статье 2 договора, Еврокомиссия может начать такую процедуру, представив мотивированное предложение.
Ф.Тиммерманс при этом пояснил, что, "если польские власти реализуют рекомендованные меры в ближайшие три месяца, то комиссия всегда готова по консультации с Европейским парламентом и Советом ЕС пересмотреть это мотивированное предложение".
Он отметил, что хочет быть правильно понятым: все, о чем Еврокомиссия просит Совет ЕС и Европейский парламент, это "сделать то, что комиссия делает в течение двух лет - проанализировать ситуацию и решить, есть ли, действительно, с точки зрения этих двух институтов, явный риск серьезного ущемления правового государства".
"И если таковой будет позиция других институтов, они также могут направить рекомендации польскому правительству, и будем исходить из этого. Речь не идет о "ядерной опции", а только о попытке восстановить диалог", - объяснил Ф.Тиммерманс, отметив, что из прессы наслышан о неких "ядерных" карательных акциях.
Евросоюз заявляет о продвижении сотрудничества с Азербайджаном в сфере стратегического энергетического партнерства
Могерини отмечает достижение хороших результатов по новому соглашению с Азербайджаном
Статья в The Financial Times предвзята и служит "грязным интересам" – помощник президента Азербайджана
SOCAR в январе-ноябре сократила добычу газа на 3%
SOCAR в январе-ноябре сократила добычу нефти на 2%
AzFinance планирует удвоить портфель средств, находящихся в управлении
В FIFA отмечают трехкратное увеличение числа заявок в ходе второго этапа продаж билетов на матчи ЧМ-2018
На эстонско-российской границе встретились Санта-Клаус и Дед Мороз
98% граждан, обратившихся в центры ASAN Xidmet, довольны качеством оказанных услуг – глава Службы
Президент Азербайджана посещает Сумгайыт
Азеригаз газифицировал в январе-ноябре более 50 населенных пунктов
Суд по мере пресечения задержанного накануне в Киеве Саакашвили может состояться в понедельник - адвокат политика
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
При поддержке AccessBank-а состоялось мероприятие «У женщины нет возраста»
Nobel Oil Services приняла заседание HR комитета Американской Торговой Палаты в Азербайджане
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Власти Армении умышленно не переводят название учения Нжде и произносят «цехакронизм», то что на русский язык переводится как нацизм и расизм
В израильском издании вышла статья о роли армянских фашистских групп по главе с Нжде в геноциде крымчаков в Крыму
Интерфакс-Азербайджан является лидером в 2016-2017гг среди азербайджанских СМИ по числу цитируемости в иностранных и российских СМИ - Интерфакс