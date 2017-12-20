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Дальнее зарубежье 20.12.2017 19:46

Еврокомиссия предложила Совету ЕС запустить против Польши процесс о нарушении ею общих ценностей

Еврокомиссия была вынуждена прийти к заключению о явном риске серьезного нарушения норм правового государства в Польше, несмотря на двухлетние усилия по налаживанию конструктивного диалога с польскими властями по уважению правового государства, заявил первый зампред председателя ЕК Франс Тиммерманс.

Он объявил, что Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС принять решение в рамках статьи 7, параграфа 1 договора о Европейском союзе.

"С тяжелым сердцем мы решили открыть процедуру по статье 7, параграфу 1. Но факты не оставили нам никакого другого выбора. Я уже выступал здесь в июле, и я вам ясно сказал, что мы почти пришли к ситуации, в которой нам придется открыть статью 7. Ситуация не улучшилась. Наоборот, все ухудшилось, и у нас нет другой возможности, кроме того, чтобы сделать это сегодня", - сказал Ф.Тиммерманс в среду на пресс-конференции в Брюсселе

Как объясняется в коммюнике Еврокомиссии, статья 7, параграф 1 договора о Евросоюзе предусматривает, что, если Совет ЕС решением большинства в четыре пятых своих членов констатирует, что существует явный риск серьезного нарушения одним из государств-членов общих ценностей, обозначенных в статье 2 договора, Еврокомиссия может начать такую процедуру, представив мотивированное предложение.

Ф.Тиммерманс при этом пояснил, что, "если польские власти реализуют рекомендованные меры в ближайшие три месяца, то комиссия всегда готова по консультации с Европейским парламентом и Советом ЕС пересмотреть это мотивированное предложение".

Он отметил, что хочет быть правильно понятым: все, о чем Еврокомиссия просит Совет ЕС и Европейский парламент, это "сделать то, что комиссия делает в течение двух лет - проанализировать ситуацию и решить, есть ли, действительно, с точки зрения этих двух институтов, явный риск серьезного ущемления правового государства".

"И если таковой будет позиция других институтов, они также могут направить рекомендации польскому правительству, и будем исходить из этого. Речь не идет о "ядерной опции", а только о попытке восстановить диалог", - объяснил Ф.Тиммерманс, отметив, что из прессы наслышан о неких "ядерных" карательных акциях.

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Тэги: ЕС, ПОЛЬША, ПРАВО, НАРУШЕНИЕ


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