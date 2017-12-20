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Спорт 20.12.2017 17:47

В FIFA отмечают трехкратное увеличение числа заявок в ходе второго этапа продаж билетов на матчи ЧМ-2018

Болельщики запросили более 2,3 млн билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает Международная федерация футбола (FIFA).

"В ходе первого этапа продаж было распределено 742 760 билетов. В ходе второго этапа продаж, который начался 5 декабря, уже запрошено более 2 300 000 билетов", - говорится в сообщении пресс-службы FIFA, поступившем в "Интерфакс" в среду.

По числу заявок лидируют российские болельщики. За ними следуют любители футбола из Аргентины, Мексики, Перу, Бразилии, Колумбии, США, Испании, Германии, Египта и Китая.

До 31 января болельщики могут подать заявку на билеты на любой матч (кроме матча открытия и финала турнира) на официальном сайте FIFA.com/bilet, а также на пакет билетов на матчи, проходящие на определенном стадионе. Кроме того, любители футбола могут подать заявку на "билеты болельщика" на матчи определенной команды, в том числе - на возможные матчи плей-офф, если их сборная туда выйдет.

Если количество запрошенных билетов, поданных до 31 января 2018 года, превысит число доступных билетов, то они будут распределены путем случайной жеребьевки. Болельщики получат уведомление о её результатах не позднее 12 марта 2018 года. Заявку можно подать до 31 января 2018 года: у всех заявок будут равные шансы на успех, независимо от даты подачи.

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Тэги: РОССИЯ, ФУТБОЛ, ЧМ, БИЛЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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