В FIFA отмечают трехкратное увеличение числа заявок в ходе второго этапа продаж билетов на матчи ЧМ-2018

Болельщики запросили более 2,3 млн билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает Международная федерация футбола (FIFA).
"В ходе первого этапа продаж было распределено 742 760 билетов. В ходе второго этапа продаж, который начался 5 декабря, уже запрошено более 2 300 000 билетов", - говорится в сообщении пресс-службы FIFA, поступившем в "Интерфакс" в среду.
По числу заявок лидируют российские болельщики. За ними следуют любители футбола из Аргентины, Мексики, Перу, Бразилии, Колумбии, США, Испании, Германии, Египта и Китая.
До 31 января болельщики могут подать заявку на билеты на любой матч (кроме матча открытия и финала турнира) на официальном сайте FIFA.com/bilet, а также на пакет билетов на матчи, проходящие на определенном стадионе. Кроме того, любители футбола могут подать заявку на "билеты болельщика" на матчи определенной команды, в том числе - на возможные матчи плей-офф, если их сборная туда выйдет.
Если количество запрошенных билетов, поданных до 31 января 2018 года, превысит число доступных билетов, то они будут распределены путем случайной жеребьевки. Болельщики получат уведомление о её результатах не позднее 12 марта 2018 года. Заявку можно подать до 31 января 2018 года: у всех заявок будут равные шансы на успех, независимо от даты подачи.
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